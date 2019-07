Hirvi kompastui ja liukui poliisiauton edestä valtatiellä

Äitihirvi ja pieni vasa ylittivät kaksikaistaista valtatietä Alaskan Anchoragessa. Kohdalle ajoi poliisiauto, joka löi jarrut pohjaan.

Molemmilla osapuolilla kävi iso tuuri. Videolle ikuistuneilla hetkillä hirvi kompastuu ja liukuu niin, että ehtii juuri pois poliisiauton edestä tien keskiosaan.

Myös hieman jäljessä tuleva vasa kompastuu ja pelästyy sen verran, että pakenee ensin takaisin tien laitaan, kunnes kirmaa äitinsä perään.

”Tämä on hyvä muistutus siitä, että jaamme tämän kauniin paikan kaikkien villieläinten kanssa. Ne ovat aina läsnä. Pitäkää silmällä ja pysykää turvassa”, Alaskan poliisi kirjoitti Facebookissa.

CLOSE CALL: A moose and her calf ran right in front of an officer driving a patrol car in Alaska, but the cop hit the brakes just in time to avoid a crash. pic.twitter.com/ZSKgJXQDZt

— CBS News (@CBSNews) July 29, 2019