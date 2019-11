Hinnat nousevat etanamaisen hitaasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hidas inflaatio on jatkunut Suomessa useita vuosia, eikä edes palkkojen nousu ole juuri siirtynyt hintoihin.

Inflaatiovauhti hidastui lokakuussa Tilastokeskuksen mukaan 0,7 prosenttiin. Syyskuussa inflaatio oli 0,9 prosenttia.

Kuluttajahintojen nousu on Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan ollut syksyllä etanamaisen hidasta, ja koko vuoden osalta inflaatio näyttää jäävän prosentin paikkeille.

– Historiallisesti poikkeuksellisen hitaan inflaation kausi on jatkunut Suomessa jo useita vuosia eikä toistaiseksi merkkiä laajemmasta hintapaineiden heräämisestä, vaikka muualla taloudessa on nähty viime vuosina vauhdikastakin nousua. Viimeksi inflaatio on Suomessa yltänyt edes kahteen prosenttiin seitsemän vuotta sitten eli vuonna 2012, hän toteaa tiedotteessa.

Appelqvist pitää hieman yllättävä, ettei palkkojen nousu ole toistaiseksi siirtynyt juurikaan kuluttajahintoihin. Kotitalouksien kannalta matala inflaatio on kuitenkin hänen mukaansa sikäli hyvä asia, että se tukee ostovoimaa talouden kasvun hidastuessa.

Inflaation lasku lokakuussa johtui Tilastokeskuksen mukaan muun muassa sähkön hintojen aiempaa hitaammasta noususta. Lokakuussa bensiinin, asuntolainojen keskikoron, matkapuhelinten ja dieselin hinnat laskivat, kun taas savukkeiden, sähkön, vuokrien, hotellihuoneiden ja matkaviestintäpalveluiden hinnat nousivat.

Euroopan tilastotoimiston Eurostatin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli lokakuussa 0,7 prosenttia, kun se syyskuussa oli 0,8 prosenttia. Suomen vastaava, yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukainen inflaatio oli lokakuussa 0,9 prosenttia.