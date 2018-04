”Himoverottajat mustamaalaavat yrittäjiä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen yritysjohtajan mukaan verotuksen alkuperäinen tarkoitus on hukattu.

Kirjailija ja entinen yritysjohtaja Kalle Isokallio ryöpyttää Iltalehden blogissaan ”himoverottajia”. Hänen mukaansa poliitikot eivät enää sano ääneen, mikä verotuksen tarkoitus nykyään on.

– Alkuperäinen ajatus oli kerätä rahaa hyvinvointipalvelujen ylläpitoon. Vaan ei enää. Nykyään kolmannes verokertymästä menee tulonsiirtoihin. Niiden mekaniikka on yksinkertainen, kerätään rahaa suuremmalta joukolta kuin mille se jaetaan, Isokallio kirjoittaa.

– Jos neljältä miljoonalta kerätään satanen kuussa, silloin voi jakaa neljällesadalle tuhannelle meidän puoluetta äänestävälle tonnin kuussa, hän jatkaa.

Isokallion mukaan vahingossakaan ei kerrota, keneltä rahat otetaan.

– Varsinkin vasemmisto käyttää veropuheissaan mielellään sanontaa: otetaan ”hyvätuloisilta”. Todellisuudessa rahat kerätään yksityisen sektorin palveluksessa olevilta keskituloisilta. Pakko kerätä, koska Suomessa on niin niukasti ”hyvätuloisia”. Yksityisen sektorin palveluksessa olevilta siksi, että julkisen sektorin palveluksessa oleville pitää ensin kerätä rahat veroina yksityiseltä sektorilta, ennen kuin voidaan maksaa julkisille palkkaa.

Kalle Isokallion mielestä on koomista, että työväenliike on lisäämässä tulonsiirtoja, vaikka kaikille on selvää, että sosiaaliset tulonsiirrot tarkoittavat ”rahan siirtämistä töissä käyviltä töissä käymättömille”.

Isokallion tyrmää myös ”himoverottajien” väitteen siitä, että yrityksiltä voi ottaa enemmän rahaa, koska ne piilottelevat voittojaan veroparatiiseissa.

– Suomen liki kolmestasadasta tuhannesta osakeyhtiöstä yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia maksaa kiltisti kaikki veronsa Suomeen. Niillä ei ole edes ulkomaista pankkitiliä. Mutta mustamaalaamalla myös ne syyttömät 99 prosenttia, saadaan maalaajien mielestä moraalinen selkäranka kireämmälle verottamiselle.

Isokallion mielestä poliitikot katsovat voivansa kohdella yrityksiä miten tahtovat.

– Joka on outoa, yrityksethän luovat ne työpaikat, joiden työntekijöiltä kerätään ne rahat, jotka puolueet jakavat kannattajilleen tulonsiirtoina.

Hänen mukaansa Suomessa tulisi niin politiikassa kuin ay-toiminnassakin keskittyä lisäämään yksityisen sektorin työpaikkoja.