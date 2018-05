Hillary Clinton: Haluaisin johtaa Facebookia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen USA:n ulkoministeri arvioi Facebookin käyttävän suurta valtaa.

Entinen USA:n ulkoministeri ja vuoden 2016 presidentinvaalit nuikasti hävinnyt Hillary Clinton arvioi Facebookin käyttävän merkittävää valtaa siinä, minkälaista tietoa ihmiset saavat. Clintonilta kysyttiin Harvardin yliopistolla järjestetyssä haastattelutilaisuudessa, mitä yritystä hän haluaisi johtaa, jos saisi valita yrityksen vapaasti. Clinton valitsi Facebookin.

– Se on maailman suurin uutislähde, hän sanoi Washington Postin mukaan.

– Voimme kuunnelle briljantteja, kokeneita kirjoittajia kuten David Ignatiusta ja yrittää pysyä uutisten vauhdissa, mutta suurin osa ihmisistä tässä maassa saa uutisensa Facebookista, olivat ne totta tai eivät.

Ignatius on kokenut toimittaja ja nykyisin Washington Postin kolumnisti sekä Harvardin yliopiston vanhempi tutkija.

Facebook ja muut sosiaalisen median jätit ovat olleet viime aikoina kritiikin kohteena, kun on käynyt ilmi, että Venäjältä lähtöisin oleva disinformaatio on voinut vaikuttaa vaalituloksiin länsimaissa. Clintonin voittaneen Donald Trumpin on arvioitu saaneen vaaleissa apua venäläisistä valeuutisista, jotka levisivät muun muassa Facebookin välityksellä.