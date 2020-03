Hillary Clinton: Bernie Sanders ei ole vahvin ehdokkaamme

Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaalit Donald Trumpille hävinnyt Hillary Clinton ottaa kantaa demokraattipuolueen esivaalitilanteeseen, uutisoi Politico.

Hillary Clinton ei halunnut ilmaista tukeaan kenellekään, mutta arvosteli vasemmistosiiven Bernie Sandersia. Sanders oli Clintonin vastaehdokkaana vuoden 2016 esivaaleissa.

– En usko hänen olevan vahvin ehdokkaamme Donald Trumpia vastaan, Clinton kommentoi.

Sandersin lisäksi ex-varapresidentti Joe Biden tavoittelee demokraattien presidenttiehdokkuutta. Clintonin mukaan Biden on onnistunut luomaan taakseen ”innostuneen koalition”.

Mikäli Bernie Sanders ei voita demokraattien ehdokkuutta, toivoo Clinton Sandersin ja tämän kannattajien tukevan Bidenia. Vuonna 2016 Sandersin lähipiiri ja kannattajakunta eivät seisseet selkeästi Clintonin ehdokkuuden takana.

Demokraattien esivaaleissa äänestetään seuraavaksi tiistaina. Sunnuntaina kalifornialainen senaattori Kamala Harris ilmoitti kannattavansa Bidenia. Harris tavoitteli itse presidenttiehdokkuutta, mutta jätti kisan jo joulukuussa.

.@JoeBiden has served our country with dignity and we need him now more than ever. I will do everything in my power to help elect him the next President of the United States. pic.twitter.com/DbB2fGWpaa

— Kamala Harris (@KamalaHarris) March 8, 2020