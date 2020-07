Vapaaksi koronasta -asiantuntijaryhmän koordinaattori ja neurotutkija Pirta Hotulainen on jakanut twitterissä Tiede-lehden blogin, jossa pohditaan muun muassa tahtoa ehkäistä koronan superleviämistä.

– Superleviämisten ehkäiseminen on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, mutta ainakin niiden synnyinsijoja tunnetaan jo yli 1100 tapauksen edestä: häät, hautajaiset, synttärit, juhlat, konsertit, urheilutapahtumat, uskonnolliset kokoukset, vankilat, lihatehtaat, yökerhot, risteilyalukset ja ylipäätään kaikki tilanteet jossa iso porukka nujuaa samassa (sisä)tilassa, tutkija Teppo Mattson kirjoittaa.

– Mitä isompi porukka, sitä enemmän mahdollisia tartuttajia ja tartutettavia. Puhuminen, laulaminen, huutaminen ja hengästyminen ovat näissä tilanteissa riskejä, sillä superleviämisten perusteella merkittävä osa tartunnoista tapahtuu hengitysteitse ennen kuin tartuttaja alkaa itse oireilla. Kenties tärkein ohje olisikin pysytellä hiljaa ihmisjoukoissa, jos niitä ei pysty välttämään.

Keuhkosairauksien professori Marjukka Myllärniemi on tarttunut viimeiseen lauseeseen ja jatkaa siitä twiitillään:

– ”Kenties tärkein ohje olisikin pysytellä hiljaa ihmisjoukoissa” – voisiko tähän vielä lisätä hiljaa ja suu kiinni, keuhkolääkäri kirjoittaa.

Twiittiketjussa toivotaan, että ”erityisesti kaupoissa pitäisi olla muistutus että vain myyjältä kysyminen sallittu, muu tarpeeton jutustelu kielletty sisätiloissamme myös työntekijöiltä”.

Myös museoihin toivotaan maskisäännön lisäksi ”mykkäkäynnit, puhuminen kielletty, koska mahdollinen virus leviää ja jää ilmaan. Kaikki voivat levittää koronaa. Vain muutama ihminen kerrallaan, tuuletus sen jälkeen ilman puhdistamiseksi”.

Tiede-lehdessä pohditaan, että ”tupakanhajun leviäminen antaa jonkinlaisen tuntuman siitä, miten virukset voivat pahimmillaan levitä ja kuinka pitkään voivat ilmassa enimmillään leijailla. Jokainen tupakanhajulle herkkä tietää, että pari metriä on suojaväliksi kovin lyhyt. Ja kuinka pitkään haju voi viipyä. Korona ei sentään vaikuta tarttuvan aivan tuhkarokon herkkyydellä muutamista henkäyksistä, mutta pidempi oleilu oireettoman levittäjän uloshengityksessä voi riittää tartuntaan. Melko läheisessä kontaktissa leviävät pisarat lienevät kuitenkin superleviämistilanteista päätellen yleisin tartuntamuoto”.

Video simulation of how a single cough spreads microdroplets throughout an entire room. Opening doors and windows to allow air to circulate is critical. pic.twitter.com/U3NcFSo5Fh

— Ali Nouri (@AliNouriPhD) July 5, 2020