Hiilivoiman rakentaminen romahti, maailma vältti ”toisen Kiinan”

Suunnitteilla olevien uusien hiilivoimaloiden määrä on romahtanut 76 prosentilla vuoden 2015 jälkeen.

E3G-ajatuspajan mukaan muutoksen taustalla on markkinatrendien ja eri maiden hallitusten toimien yhteisvaikutus. Hiilivoiman vastustus on lisännyt poliittista painetta saastuttavan sähköntuotannon korvaamiseksi uusiutuvilla energialähteillä ja päästöttömällä ydinvoimalla.

Vuonna 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen 27 OECD- ja EU-valtiota sekä 17 muuta maata ovat sitoutuneet siihen, ettei uusia hiilivoimalaitoksia rakenneta. E3G:n mukaan tämän lisäksi 40 valtiolla ei ole minkäänlaisia suunnitelmia niiden määrän lisäämiseksi.

Maailmanlaajuisesti peruttujen hankkeiden yhteiskapasiteetti on 1 175 gigawattia, mikä olisi tarkoittanut 56 prosentin lisäystä hiilivoimaan. Päästöt olisivat vastanneet ”uuden Kiinan” lisäämistä hiilivoiman globaaliin kapasiteettiin.

Tällä hetkellä eniten uusia hiilivoimalaitoksia on suunnitteilla tai rakenteilla Kiinassa, Intiassa, Vietnamissa, Indonesiassa, Turkissa ja Bangladeshissa. Maat vastaavat 82 prosentista suunnitteilla olevasta hiilivoiman lisäkapasiteetista.

