Pakasteiden hiilidioksidi loppumassa – ”joulu on peruutettu”

Britannian ruokateollisuuden mukaan kyse on kansallisesta turvallisuudesta.

Britanniaa on kohdannut yllättävä haaste hiilidioksidin tuotannon romahdettua, kertoo The Independent. Hiilidioksidia käytetään ruokateollisuudessa laajalti sekä pakkaus- että kylmäaineena.

Kaasun hinta on noussut loppukesästä jyrkästi, minkä vuoksi myös Britanniassa kaksi hiilidioksidia sivutuotteenaan tuottavaa tuotantolaitosta on jouduttu sulkemaan. Ruokateollisuuden haasteena maassa on ollut myös työvoiman saatavuus, mutta nyt myös kylmäjakelu on vaarassa.

Kalkkunatuotteistaan tunnetun Bernard Matthewsin omistaja Ranjit Singh Boparanin mukaan jouluun on aikaa sata päivää ja työntekijöitä uupuu tuotteiden prosessoinnista noin tuhat. Hänen mukaansa siipikarjan, naudan- ja porsaanlihan tuottajat sekä ruokateollisuus laajemminkin on aiemmat haasteet huomioiden katkeamispisteessä hiilidioksidivajeen vuoksi.

– Nyt kun hiilidioksidia ei ole saatavilla, joulu on peruutettu, hän sanoo.

Boparanin mukaan vaikutukset tulevat näkymään yleisessä hyvinvoinnissa, eläinten hyvinvoinnissa, saatavuuden heikkenemisessä sekä mahdollisesti myös valtavassa ruokahävikissä. Hänen mukaansa ongelma on ratkaistava hyvin nopeasti.

– Tämä on selvästi kansallisen turvallisuuden kysymys.