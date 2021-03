”Hiihtolomien jälkeen epidemia laajenee palattaessa töihin ja kouluihin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveysjohtaja kehottaa hakeutumaan testiin pienistäkin flunssan kaltaisista oireista.

Koronavirustartuntojen pelätään nousevan yhä korkeammalle tasolle hiihtolomakauden seurauksena.

Helsingin terveys- ja päihdepalveluiden johtaja Leena Turpeinen kehottaa hakeutumaan virustestiin matalalla kynnyksellä. Viime aikoina noin viisi prosenttia näytteistä on ollut positiivisia.

Koronaviruksen oireita voivat olla päänsärky, haju- tai makuaistin häiriöt, nuha, nenän tukkoisuus, yskä, hengenahdistus, voimattomuus, väsymys, lihaskivut, kurkkukipu, kurkun karheus, kuume, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.

Helsingin kaupungin mukaan testiaikoja on tällä hetkellä saatavilla runsaasti eri kellonaikoina.

– Kun hiihtolomat ovat loppumassa niin vaarana on, että koronavirusepidemia edelleen laajenee ihmisten palatessa töihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Pienistäkin flunssan kaltaisista oireista on nyt todella syytä mennä testiin, Leena Turpeinen toteaa tiedotteessa.

– Jos on oireita, on myös muistettava pysyä kotona. Etätöitä kannattaa nyt suosia kaikkien niiden, joille se on mahdollista, Turpeinen jatkaa.

Koronavirusta on tällä hetkellä liikkeellä paljon, joten käsihygieniasta ja turvaväleistä olisi huolehdittava tarkasti. Helsingissä ilmaantuvuusluku on nyt 335 tartuntaa 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.

– Kaikkien yli 12-vuotiaiden on pidettävä kasvomaskia kaikissa lähikontakteissa kodin ulkopuolella. Ja nyt viimeistään kannattaa ladata Koronavilkku-sovellus. Myös muita voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia on ehdottomasti noudatettava, Leena Turpeinen sanoo.

– Sosiaaliset kontaktit on saatava mahdollisimman vähiin. Jos yhtään mietityttää, toimiiko suositusten ja rajoitusten mukaisesti, kannattaa ennemmin toimia liiankin varovaisesti, Turpeinen jatkaa.

