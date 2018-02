Hiihtolomien alkamisen myötä seuraavat neljä viikonloppua ovat tieliikenteessä tavanomaista vilkkaampia.

Viranomaiset kehottavat ennakoimaan matkantekoa muun muassa tutustumalla ajankohtaisiin ajokelitietoihin ja huolehtimalla riittävästä levosta.

Hiihtolomaliikenne käynnistyy perjantaina 16.2. iltapäivällä eteläsuomalaisten aloittaessa lomansa. Liikenne on vilkasta etenkin Helsingin ulosmenoteillä sekä valtateillä 4 ja 5 pohjoiseen päin.

Menoliikennettä on myös lauantaina 17.2. runsaasti aina aamupäivästä alkuiltaan asti. Sunnuntai 18.2. on menoliikenteessä viikonlopun rauhallisin päivä.

Kun eteläsuomalaisten hiihtolomat loppuvat, keskisuomalaiset lähtevät lomille. Viikonloppuna 23.–25.2. liikenteen arvioidaan olevan vilkasta sekä etelään että pohjoiseen päin etenkin valtateillä 3, 4 ja 5. Pohjoiseen suuntautuvaa liikennettä on eniten lauantaina 24.2. aamu- ja iltapäivän välillä.

Paluuliikenne etelään on vilkkainta sunnuntaina 25.2. Ruuhkaisimmat tunnit ajoittuvat iltapäivän ja alkuillan väliin.

Keskisuomalaiset palaavat hiihtolomilta viikonloppuna 2.–4.3., jolloin pohjoissuomalaiset aloittavat lomansa. Liikennettä pohjoisen teillä on silloin selvästi normaalia enemmän välin Oulu–Kemi ollessa pohjoisen vilkkain kohta. Hiihtolomakausi loppuu viikonloppuun 9.–11.3. pohjoissuomalaisten päättäessä lomansa.

Vinkkejä matkantekoon

1) Tarkista ajokeli ja tien kunto ennen matkaa

Ennakointi tekee matkaamisesta sujuvampaa. Jokaisen autoilijan kannattaa piipahtaa ennen tien päälle lähtemistä osoitteessa liikennetilanne.liikennevirasto.fi ja tarkistaa kelikameroista, miltä ajokeli reitin varrella näyttää. Samasta palvelusta voi katsoa myös talvikunnossapidon tilanteen.

2) Ota sää ja varoitukset huomioon

Hiihtolomaa edeltävä viikonloppu alkaa Ilmatieteen laitoksen 13.2. tekemän sääennusteen mukaan laajalti kuivassa pakkassäässä. Lähinnä etelärannikon tuntumassa voi sataa vähän lunta. Ensimmäinen hiihtolomaviikko on varsin talvinen: alkuviikosta matalapaine liikkuu maamme länsipuolitse etelään ja sen yhteydessä voi sataa lunta etenkin maan länsiosassa. Tämän jälkeen maassamme vallitsee kylmä koillisvirtaus ja poutainen pakkaskorkeapaine.

Ajantasaiset säätiedot ja voimassa olevat varoitukset on hyvä tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset ennen liikenteeseen lähtemistä.

3) Varaa aikaa ja huolehdi lähtövalmisteluista

Turvallisesti sujuvaan hiihtolomamatkaan on varattava riittävästi aikaa. Jo ennen matkalle lähtöä on syytä varmistua, että auton valot ja muut laitteet toimivat moitteettomasti ja että mahdollinen kuorma on hyvin kiinnitetty. Myös renkaiden kunto ja ilmanpaineet kannattaa tarkistaa etukäteen. Matkan aikana on tarpeen varautua keliolosuhteiden mahdolliseen vaihteluun.

4) Muista oikea tilannenopeus

Ajonopeus täytyy sovittaa vallitseviin olosuhteisiin, keliin ja kuljettajan ajotaitoon nähden niin, että kuljettaja säilyttää ajoneuvonsa hallinnan kaikissa ennalta-arvattavissa tilanteissa.

5) Vältä väsymys ja suunnittele taukopaikat

Liikenneturva muistuttaa, että kelin ja kulkupelin lisäksi kuljettajan kannattaa ajatella hetki myös itseään. Etenkin vähän pidempään ajomatkaan on syytä valmistautua riittävällä levolla. Väsymys on yleinen vaiva tien päällä ja aiheuttaa paitsi vaaratilanteita, myös vakavia onnettomuuksia. Kunnollisten yöunien lisäksi matkantekoon voi varustautua miettimällä tauotuksen.