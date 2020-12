Hiihtokeskuksen lomailijalla koronatartunta – ”siitä se lähtee”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkopaikkakuntalainen tartunnan saanut matkailija on liikkunut laajasti Vuokatin alueella.

Kainuun soten mukaan ulkopaikkakuntalaisella Vuokatin alueella lomailevalla henkilöllä on todettu koronatartunta tiistaina 22. joulukuuta. Tartunnalle on suoraan altistunut 10 henkilöä, jotka on asetettu karanteeniin omaan majoitusrakennukseensa.

Sairastunut henkilö on ennen oireiden ilmaantumista liikkunut laajasti 21.12 alkaen Sotkamon, Vuokatin ja Katinkullan alueella. Alueella matkailijoita ja palveluissa työskenteleviä pyydetään oireiden ilmaantuessa toimimaan ohjeiden mukaan ja varaamaan ajan koronatestaukseen.

− Palveluissa työskenteleville suojautuminen kasvomaskeilla tai kokokasvovisiireillä on myös tärkeää. Aiempien altistumisien yhteydessä on käynyt ilmi, että tässä on vielä parannettavaa. Erityisesti matkailijamäärien noustessa turvatoimien merkitys korostuu, tiedotteessa todetaan.

Joulun ajan matkailun on pelätty pahentavan Suomen epidemiatilannetta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kehottanut ihmisiä välttämään joulun aikaan ylimääräistä liikkumista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on ohjeistanut, että joulua pitäisi viettää kotona.

Lapin sairaanhoitopiiri on kehottanut leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilta alueilta Lappiin tulevia pohtimaan, onko matka välttämätön.

Anestesia- ja tehohoidon ylilääkäri Risto Kuosa kommentoi Twitterissä uutista Vuokatin tartunnasta.

− Siitä se lähtee … 30.000 lomalaista Lapissa? Hän kirjoittaa.

Lapin matkailualojen organisaatiot ovat arvioineet, että Lappiin saapuu joulun ja loppiaisen välillä 35 000 matkailijaa.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan nyt on ”viimeinen hetki vaikuttaa siihen, että joulunvietosta ei tule ikävällä tavalla todella poikkeuksellinen”.

− Viranomaiset ovat tehneet ohjeistamalla sen mitä on tehtävissä, mutta kansalaisten täytyy tehdä osan-sa noudattamalla niitä, hän sanoo.

Siitä se lähtee … 30.000 lomalaista Lapissa ? pic.twitter.com/SR0CxIyRWW — Risto Kuosa (@risto_kuosa) December 23, 2020