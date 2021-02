Hiidenkiven peruskoulu etäopetukseen, taustalla virusmuunnos

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yläkoulussa on ollut kaksi koronatartuntaa ja useita altistuksia.

Hiidenkiven peruskoulussa Helsingin Tapanilassa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.

Syynä on se, että koulussa on ollut kaksi koronatartuntaa ja useita altistuksia. Toinen tartunnoista on ollut koronavirusmuunnos.

Yläluokkien oppilaista altistuneita on 31 ja henkilöstöstä 18. Koulun muiden vuosiluokkien sekä erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat jatkavat lähiopetuksessa.

Yläasteella on 429 oppilasta ja peruskoulussa on yhteensä 886 oppilasta.

Päätöksen etäopetukseen siirtymisestä teki Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen keskusteltuaan koulun rehtorin sekä sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen toiminnan kanssa.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat voimassa 17.–19.2.2021. Ensi viikolla on koulujen talviloma.

Hiidenkiven peruskoulussa on kaikilla 7.-9. luokkien oppilailla tietokoneet ja käytettävät oppimisalustat on kerrattu oppilaiden kanssa. Koulu toimittaa huoltajille tarkemmat ohjeet Wilman kautta.