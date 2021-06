Hidastuuko rokotustahti? Yle: Heinäkuun tilanne auki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhä suurempi osa Suomeen saapuvista koronarokotteista ohjataan toisen annoksen saaville.

Rokotustahti voi hidastua Suomessa heinäkuun aikana, sillä toimitusten kokonaismäärästä ei ole saatu vieläkään tietoa.

Haasteena on, että yhä suurempi osa rokotteista joudutaan ohjaamaan toisen annoksen saaville. Ylen mukaan määrän yllättävästä vaihtelusta on huolestuttu muun muassa Keski-Suomessa, jossa tilanne on vaikeuttanut pitkäjänteistä suunnittelua.

Alle 30-vuotiaiden rokottamisen odotetaan kestävän joka tapauksessa elokuulle asti.

– Heinäkuussa on todellinen mahdollisuus siihen, että aika vähän loppujen lopuksi ykkösannoksia annetaan, kun kakkosannoksiin menee valtaosa tulevista rokotteista, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo.

Tuotantomääristä on saatu silti myös hyviä uutisia, sillä Euroopan lääkevirasto EMA hyväksyi uusien tuotantolinjojen avaamisen Belgiassa sijaitsevalle tehtaalle. Prizerin rokotteen saatavuuden arvioidaan kohentuvan EU:n alueella ehkä jo lähiviikkoina.

Mia Kontion mukaan hanke on edennyt yleisesti ottaen hyvin, sillä Suomessa on annettu yhteensä jo 3,5 miljoonaa rokoteannosta. Päivätahti on noussut enimmillään 60 000 rokotukseen.