Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ei ole ihan sama, miten asioita hoidetaan, kokoomuksen Markku Eestilä sanoo.

– Hidas, mutta kankea. Näin voisi luonnehtia hallituksen ja ministeriöiden toimia, olipa kyseessä yritysten kassakriisi tai ulkomaisen kausityövoiman tarve, kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä katsoo.

Eestilä on jakanut Facebookissa Helsingin Sanomien uutisen, jossa arvostellaan hallituksen hitautta yritysten suorien tukien myöntämisessä. Vaikka kriisi on kestänyt jo yli puolitoista kuukautta, ei hallitus ole saanut sovittua yritysten suorista kriisituista. Yrityksille on myönnetty toistaiseksi vain kehittämisrahaa Business Finlandin kautta.

Muualla on tehty toisenlaisia ratkaisuja. Esimerkiksi Tanska kertoi tapahtumanjärjestäjille myönnettävästä tuesta jo 11. maaliskuuta. Itsensätyöllistäjät saivat tästä pari viikkoa myöhemmin 1,3 miljardin euron tuet, yritykset 5,4 miljardin euron suoran tuen ohjelman jo huhtikuun alussa.

– Hidastellaan, kun muut maat panevat toimeksi, Markku Eestilä toteaa.

Kokoomusedustajan mukaan yritysten tukemiseen käytettävä lainoitus ja alv-palautukset ovat molemmat olleet itsessään hyviä työkaluja. Hallitus on kuitenkin hänen mielestään mennyt vikaan yrittämällä hoitaa negatiivista kassavirtaongelmaa lainoituksella, joka on kokonaisuudessaan ollut koron suhteen liian korkea ja kestoajaltaan liian lyhyt. Siksi Finnveran takaukset ovat menettäneet merkityksensä.

Sama ongelma liittyy hänen mukaansa alv-palautuksiin.

– Ne ovat vaan hallituksen toimesta säädetty toimimattomiksi samaan aikaan kun joku toinen työkalu on toiminut liiankin hyvin, Markku Eestilä sanoo ja viittaa Business Finlandin tukiin.

– On ymmärrettävää, että yritysten näkymät ovat sumuiset tällä hetkellä. Ja jos se tie ulos tästä kriisistä aiotaan turvata kaikenlaisia veroja nostamalla, tuhoaa se Suomen kilpailukyvyn lopullisesti. Ei ole ihan sama miten asioita hoidetaan.

Hidas, mutta kankea. Näin voisi luonnehtia hallituksen ja ministeriöiden toimia, olipa kyseessä yritysten kassakriisi… Posted by Markku Eestilä on Sunday, May 3, 2020