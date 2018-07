”Herra presidentti, hän valehtelee, imartelee, huijaa ja pettää”

Vladimir Putinin hallinnon rikosten vastaista Magnitski-kampanjaa vetävä sijoittaja Bill Browder varoittaa Time-lehdessä julkaistussa kirjoituksessa Putinin vaarallisuudesta.

Browder toteaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille osoitetussa avoimessa kirjeessä, että Putinilla on kylmäverisen murhaajan temperamentti.

– Sivistynyt ihminen ei voi edes kuvitella, mihin hän pystyy. Hän ei muistuta muiden valtioiden johtajia, vaan on pikemminkin kuin ydinaseilla varustettu huumeparoni Pablo Escobar, Browder toteaa.

– Yhden iltapäivän aikana Putin voi keskustella talouspoliittisten avustajiensa kanssa veropolitiikasta ja turvallisuuspoliisin kanssa toisinajattelijoiden salamurhaamisesta.

Browderin mukaan Putinin kansainvälinen asema perustuu pitkälti bluffaamiseen.

– Annat hänelle valtavan lahjan jo suostumalla tapaamaan hänet. Yhdysvaltain presidentti on maailman tärkein ja voimakkain henkilö. Venäjän presidentti on vain mitättömyys, sillä Venäjän talous vastaa kooltaan New Yorkin osavaltiota. Putinin geopoliittinen teatteri paljastaa hänen heikkoutensa.

Browder kehottaa Trumpia ottamaan kovan linjan Helsingissä ensi maanantaina järjestettävässä huippukokouksessa.

– Herra presidentti, ainoa tapa toimia Putinin kanssa on eristää hänet, ei tehdä hänen kanssaan yhteistyötä. Hän tulee valehtelemaan sinulle, imartelemaan sinua, hämäämään sinua ja pettämään sinut. Ainoa viesti, jonka voit antaa hänelle Helsingissä 16. heinäkuuta on se, että Yhdysvallat on ylpeä ja vahva valtio, joka voi pysäyttää hänet.

Bill Browder johti aikanaan suurta Hermitage Capital Management -sijoitusyhtiötä Venäjällä. Hän joutui pakenemaan maasta, kun Hermitagelle työskennellyt venäläisjuristi Sergei Magnitski tuli tutkimuksissaan paljastaneeksi jättimäisen Venäjän viranomaisten korruptiovyyhden.

Magnitski kuoli vankilassa noin vuoden tutkintavankeuden jälkeen. Häntä oli pahoinpidelty eikä hän ollut saanut asianmukaista hoitoa. Magnitski oli valittanut kovaa vatsakipua useita päiviä ennen kuolemaansa.

Browder on lobannut useita länsimaita asettamaan Venäjälle pakotteita tapauksen johdosta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä johti menehtyneen juristin mukaan nimettyyn Magnitski-lakiin.

Pakotelistalle lain nojalla joutuneiden varoja voidaan jäädyttää Yhdysvalloissa ja heiltä voidaan evätä viisumit. Listalla on useita Magnitskin kuolemaan ja sen epämääräiseen tutkintaan liittyneitä venäläisviranomaisia.

