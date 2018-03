Hermomyrkkyisku muistutti: Britannia tarvitsee EU-kumppaneita

Ulko- ja turvallisuuspoliittiselle yhteistyölle haetaan nyt Brexitin jälkeisiä muotoja.

EU-maiden johtajat määrittelivät eilen tiukkoja linjauksia neuvotteluihin unionin ja Britannian tulevasta suhteesta. Brexit-prosessin kauppaa ja taloutta koskevissa kysymyksissä odotetaan tiukkaa vääntöä, jossa britit ovat altavastaajan roolissa.

Vaikka prosessi luo väistämättä tiettyjä jännitteitä, ne eivät saisi brittiläisen ulkopolitiikan asiantuntijan Ian Bondin mukaan myrkyttää EU:n ja Britannian yhteistyötä muilla osa-alueilla, kuten ulkopolitiikassa.

– Jos Britannia ja EU lähtisivät ulkopoliittisissa kysymyksissä omille teilleen, siitä hyötyisivät yksinomaan niiden vastustajat, pitkän uran Britannian ulkoasiainhallinnon eri tehtävissä tehnyt Centre for European Reform -ajatushautomon johtaja varoittaa tuoreessa artikkelissaan.

Salisburyn äskettäisen hermomyrkkyiskun johdosta toteutettavien vastatoimien koordinointi yhdessä EU:n ja Naton kanssa on Bondin mukaan muistutus siitä, että Britannia tarvitsee luotettavia kumppaneita ja mekanismeja, jotka mahdollistavat keskinäisen konsultoinnin kriisitilanteissa.

– EU on tarjonnut ne molemmat. Pian Britannia on yrittämässä saavuttaa saman vaikuttavuuden unionin ulkopuolelta käsin.

Koska unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on luonteeltaan pääosin hallitustenvälistä, Brexit ei välttämättä merkitse sen osalta yhtä suuria muutoksia kuin muilla osa-alueilla.

– Sillä, kuinka erityinen Britannian tuleva EU27-suhde voi olla, on kuitenkin rajansa. EU painottaa, että sen ulkopoliittisen päätöksenteon on oltava autonomista, Bond toteaa.

EU:n kanta tarkoittaa käytännössä sitä, että Britannialla ei voi Brexitin jälkeen olla muodollista tai edes implisiittistä veto-oikeutta unionin ulkopoliittisiin linjauksiin.

Bond tulkitsee EU:n olevan valmis solmimaan Britannian kanssa ulkopoliittista yhteistyötä koskevan erillissopimuksen, joka voisi astua voimaan jo ennen kuin ratkaisu pitkän aikavälin taloussuhteista on syntynyt.

Iso rooli pakotepolitiikassa

Ulkopoliittisen yhteistyön tulevalla muodolla on EU:n kannalta huomattava merkitys, sillä Britannia on näytellyt kokoaan suurempaa roolia monilla yhteisen ulkopolitiikan osa-alueilla. Eräs niistä on pakotepolitiikka, jonka kohdentamisessa unioni on voinut hyödyntää Britannian tuottamaa tiedustelutietoa. Jos sitä ei enää olisi käytettävissä, syntyisi aukko, jota suuret jäsenmaat, kuten Saksa ja Ranska, eivät pystyisi käden käänteessä paikkaamaan.

– Kaikilla osapuolilla on intressi varmistaa, että Britannian ja EU:n pakotteet ovat koordinoituja ja tehokkaita, Bond painottaa.

Maaliskuussa 2019 todennäköisesti toteutuvan Brexitin jälkeisen, vuoden 2020 loppuun ulottuvan siirtymävaiheen aikana EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat päätökset ovat edelleen Britanniaa velvoittavia.

Siirtymäkauden järjestely koskee myös pakotteita. Britannialle on kuitenkin tarjottu yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää konsultaatiomekanismia. Se mahdollistaisi briteille jättäytymisen sellaisten toimien ulkopuolelle, joita he pitävät omien elintärkeiden intressiensä vastaisina.

EU:n kokemukset Yhdysvaltain kanssa tehdystä yhteistyöstä Venäjälle Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sotatoimien johdosta asetettujen pakotteiden koordinoinnissa osoittavat Bondin mukaan, että pakotelinjausten yhteensovittaminen on työlästä, mutta mahdollista.

Kumppanuus on luottamuskysymys

Jos Britannia haluaa varmistaa, että sen ääni tulee kuulluksi EU:n ulkopolitiikkaa koskevissa keskusteluissa myös Brexitin jälkeen, maan tulisi Bondin mielestä seurata Kanadan esimerkkiä.

Kanada ja EU ovat neuvotelleet muun muassa ulkopolitiikkaa koskevan strategisen kumppanuussopimuksen. Muodoltaan sitova sopimus velvoittaa osapuolet säännöllisiin konsultaatioihin eri tasoilla asiantuntijatapaamisista huippukokouksiin.

– Komissio näyttää suhtautuvan myönteisesti ajatukseen sitovasta sopimuksesta. Mikään ihmelääke sopimus ei kuitenkaan ole, Bond sanoo.

Hän korostaakin, että muodollisten sopimusten rinnalla tarvitaan toimintatapoja, jotka ylläpitävät keskinäistä luottamusta. Se edellyttää hänen mukaansa sekä vahvaa läsnäoloa Brysselissä että poliittisten virkamiesten verkoston palauttamista EU-maiden pääkaupungeissa oleviin lähetystöihin.

– Mitä enemmän Britannia osoittaa, että se tulee myös jatkossa olemaan luotettava ulkopoliittinen kumppani, sitä todennäköisemmin EU27 on edelleen valmis kohtaamaan kansainväliset kriisit sen kanssa käsi kädessä.