Hermomyrkkyiskijä juhli Venäjän tiedustelun johtajan häissä

Britannian Salisburyssa toteutetun hermomyrkkyiskun toisen epäillyn yhteyksistä Venäjän sotilastiedustelun (GRU) johtoon on julkaistu uutta kuvamateriaalia.

Bellingcat-tutkimusryhmän ja Radio Svobodan mukaan Anatoliy Chepiga osallistui kenraalimajuri Andrey Vladimirovich Averyanovin tyttären häihin vuonna 2017. Averyanov johtaa 29155-erikoisyksikköä, jonka uskotaan toteuttaneen useita operaatioita Euroopan vakauden horjuttamiseksi.

Ruslan Boshirov -nimellä esiintynyt Chepiga on kertonut olevansa urheilualan ravintotuotteiden myyjä ja matkustaneensa Salisburyyn ”ihailemaan kaupungin arkkitehtuuria”. Bellingcat ja the Insider -julkaisu paljastivat hänet jo syyskuussa 2018 Venäjän korkea-arvoisella mitalilla palkituksi GRU:n everstiksi.

Häät järjestettiin heinäkuun 29. päivänä 2017 Senezhin järven rannalla noin 50 kilometriä Moskovan pohjoispuolella. Hermomyrkkyiskun toinen toteuttaja näkyy useissa sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kuvissa ja videoissa nauttimassa shampanjaa muiden vieraiden seurassa.

Radio Free Europen tutkimissa kuvissa GRU-eversti oli merkitty häiden istumajärjestykseen nimellä Aleksei Chepiga. Yksikkö 29155:n komentaja ja häiden isäntä Averyanov istui samassa pöydässä.

