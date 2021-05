”Hermoilu ei ole ohi” – Aasiasta ikäviä uutisia sijoittajille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osakemarkkinoiden kehitystä varjostavat korkeat arvostustasot ja inflaation pelko.

Osakemarkkinoilla on pitkään uumoiltu niin sanottua korjausliikettä, joka purkaisi väitetyn osakkeiden ja kiinteistöjen yliarvostuksen. Viime päivinä hermostuneisuus on lisääntynyt.

S-pankin paastrategi Lippo Suominen huomauttaa Twitterissä, että hermoilu on ollut myös Aasiassa kovaa. Laskua kertyi Taiwanissa yhden päivän aikana peräti kahdeksan prosenttia laskun asetuttua lopulta neljään.

– Lasku on syönyt neljän kuukauden tuotot (Taiwanissa). Japanissa Nikkei on laskenut kolmessa päivässä 5%, Suominen kirjoittaa.

Suomisen mukaan Taiwanissa huolta aiheuttavat sekä korona että inflaatio. Inflaatiosta johtuva korkojen nousu on markkinoille yleensä myrkkyä. Toisaalta kasvuennusteet tuleville vuosille ovat kohtuullisen vahvat. Viimeksi Nordea kertoi kolmen prosentin ennusteesta. Osakemarkkinat yleensä ennakoivat tulevaa kasvua.

Wall Street Journal puolestaan raportoi eilen raaka-aineiden kovasta hinnannoususta. Elintarvikkeisiin ja liikenteen kustannuksiin vaikuttava maissi on noussut vajaan puolen vuoden aikana 50 prosenttia. Kupari nousi ennätykseen viime perjantaina.

Kauppalehti nostaa puolestaan esiin myös teknisen syyn: sen mukaan sijoitusmaailman yksi tunnetuimmista tavoista on ajatus tyhjentää osakesalkkua toukokuussa. Niin sanottua anomaliaa on perusteltu muun muassa sillä, että sijoittajat olisivat kaikista kiinnostuneimpia osakemarkkinoista alkuvuodesta. Kesällä on sitten hiljaisempaa.

Helsingin pörssi on avautunut keskiviikkona loivaan nousuun.

Osakehermoilu ei ole vielä ohi, vaan esim Taiwanissa osakkeet laskivat tänään korona- ja inflaatiohuolien myötä reilut 4%. Pahimmillaan alamäki oli yli 8%. Lasku on syönyt neljän kuukauden tuotot. Japanissa Nikkei on laskenut kolmessa päivässä 5% pic.twitter.com/a3OVyguxpR — Lippo Suominen (@LippoSuominen) May 12, 2021