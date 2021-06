Herlinien suvun päättäjä TE:lle: Intersektionaalisuus ja feminismi nyt keskeisiä

Kone Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin, 36, esittelee näkemyksiään Talouselämässä. Hänen mukaansa feminismi parantaa bisnestä ja monimuotoisuus on ratkaisevaa niin yritysten kuin yhteiskuntien kilpailukyvylle.

– #Intersektionaalisuus, #diversiteetti ja #feminismi ovat yhä ”outoja” ja herkkiä termejä suomalaisessa johtajuusdiskurssissa – ainakin osassa piirejä. Nää on tän vuosikymmenen avainkonsepteja. Ennakoiva yrityspomo ottanee haltuun!, Jussi Herlin twiittasi helmikuussa.

Maaliskuussa hän toivoi lisää puhetta menkoista ja ilmaisi tukensa naisille hallituksen johdossa. Kesäkuussa hän on lisännyt twitterissä nimensä perään sateenkaari- ja transliput.

– Minulle feminismi merkitsee tasa-arvoa, lähtien sukupuolten välisestä tasa-arvosta, mutta ottaen huomioon myös muiden eri ryhmien välisen tasa-arvon, Jussi Herlin sanoo TE:lle.

– Naisen ja ei-valkoisen henkilön kokemukset ovat erilaisia kuin ei-valkoisen naisen kokemus. Diversiteetti eli monimuotoisuus taas tarkoittaa, että tunnistamme tällaisen ihmisten monimuotoisuuden ja haluamme nähdä sitä myös organisaatioissa, työelämässä ja yhteiskunnassa laajemmin. Minusta se tarkoittaa, että me näemme monimuotoisuuden nimenomaan vahvuutena.

Herlinin mukaan ”viiden viime vuoden aikana monimuotoisuus, feministinen ajattelu ja yleisesti niin kutsutut pehmeät arvot ovat korostuneet. Totta kai silloin organisaatioiden pitää vastata näihin vaatimuksiin ja kehittyä niiden mukana”.

– Nämä aiheet ovat olleet tärkeitä jo ennen kuin valkoiset vaikutusvaltaiset heteromiehet, kuten esimerkiksi minä, alkoivat puhua niistä.

Hänen mukaansa Suomessa on tekemistä siinä, miten eri kansallisuudet ja etniset ryhmät saataisiin mukaan.

– Tämä nivoutuu siihen suureen haasteeseen, että Suomesta ei ole onnistuttu vielä tekemään koko maailman huippuosaajille kutsuvaa paikkaa. Se, miten saamme Suomeen lisää maahanmuuttajia, on aivan ensiarvoisen tärkeää pidemmällä aikavälillä.

– Monimuotoisuuden pitää näkyä kaikessa päätöksenteossa, hän vaatii.

I'm happy to say that #pride at @KONECorporation is more than just ; we're taking concrete actions to address and improve #DiversityAndInclusion in the workplace.

I wish you all a #PrideMonth2021 filled with hope. #fromKONEwithpride #empoweredbyinclusion https://t.co/HgUGUllpZp

— Jussi Herlin ️‍ ️‍⚧️ (@JussiHerlin) June 2, 2021