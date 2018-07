”Herkkä suomettuminen Venäjän varjossa”: raportti bunkkeri-Helsingistä

CNN kertoo Helsingistä presidenttien huippukokouksen alla maailmalle tunneli-citynä.

CNN:n huippukokousartikkelin otsikko on Helsinki’s bunker city: How Finland has survived in Russia’s dark shadow.

– Suomen pääkaupungin, Helsingin, vilkkailla kaduilla turvavalmistelut ovat menossa paljon odotetun USA:n presidentti Donald Trumpin ja Venäjän johtajan Vladimir Putinin huippukokouksen alla. Mutta syvällä katujen alla, veistettynä graniittiin, on laaja tunneleiden ja luolien verkosto, joka tarjoaa tälle pohjoismaalle sen siviilipuolustuksen viimeisen rajan, CNN aloittaa.

Helsingin tunneleiden sanotaan voivan ottaa vastaan koko kaupungin väestön. Maan alta löytyy jopa jääkiekkokaukalo, jota on kuvattukin.

Suomen kerrotaan taistelleen yli vuosisadan ajan saadakseen Kremliltä itsenäisyyden. Maan todetaan pyrkineen tasapainottelemaan jättinaapurinsa ja oman itsenäisyytensä intressejä.

– Se ei tarkoita Venäjän vastustamista, mutta ei myöskään sen kanssa liittoutumista, herkkä asennoituminen joka tunnetaan ”suomettumisena”. Termi kuvaa myös miten Suomi, nyt Euroopan unionin jäsen, pysyi virallisesti neutraalina kylmän sodan ajan. Se on status joka on sisältänyt kompromisseja.

Myönnytysten tekeminen Venäjälle toimeentulemisen takia on CNN:n jutun mukaan tehty Suomessa taidelajiksi.

– Kytkeydy Moskovaan, mutta myös valmistaudu pahimpaan – siten pieni Suomi on säilynyt venäläisen naapurinsa tummassa varjossa. Yhdysvallat, jonka presidentti aikoo takoa paremman suhteen Moskovan kanssa, voi pian seurata.

