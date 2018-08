Henna Virkkunen: Vedestä viennin seuraava menestystarina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mepin mielestä on uskomatonta, että Suomeen tuodaan enemmän pullovettä kuin täältä viedään.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP) haluaa valjastaa suomalaisen vesiosaamisen seuraavaksi Suomen viennin menestystarinaksi. Mepin mukaan Suomella olisi paljon annettavaa vettä, energiaa ja ravinteita kierrättävien ja säästävien ratkaisujen viemisessä.

– Puhtaan juomaveden tarpeen ennakoidaan kasvavan jopa kolmanneksella vuoteen 2025 mennessä. Kaikki hyvät keinot ovat siis tarpeen kestävän veden tuotannon turvaamiseksi.

– Pelkästään Euroopan unionin maapinta-alasta kolmannes kärsii vesistressistä ympäri vuoden, ja veden niukkuus on vakava huolenaihe, europarlamentaarikko toteaa mielipidekirjoituksessaan.

Virkkusen mukaan suomalaisen vesiosaamisen kasvun esteenä on ollut sen keskittyminen julkiselle sektorille, tutkimuslaitoksille ja kuntien vesilaitoksille. Niiden strategiaan ei ole kuulunut viennin edistäminen.

– Alan toimijoita on koottava isommaksi klusteriksi, jotka yhdessä pystyvät rakentamaan paketteja kansainvälisille markkinoille.

– On arvioitu, että vuonna 2030 monet Suomen tärkeimmistä menestystarinoista voisivat liittyä veteen ja vesiosaamiseen. Viimeistään nyt on aika siirtyä puheista markkinoille, sillä kysyntää ja kasvua on.

Esimerkiksi EU:n puolella on odotettavissa muutoksia vesialalla. EU-komissio antoi keväällä esitykset juomavesidirektiivin uudistuksesta ja veden uusiokäytöstä.

Juomavesidirektiivillä pyritään kannustamaan jäsenmaita panostamaan laadukkaaseen hanaveteen. Direktiivin uudistuksella on Virkkusen mukaan tarkoitus edistää kiertotaloutta ja vähentää energiankulutusta, hukkaveden määrää ja pullovesien muoviroskaa.

– On arvioitu, että vähentämällä pulloveden kulutusta Euroopan kotitaloudet voivat säästää yli 600 miljoonaa euroa vuodessa.

Virkkunen pitää uskomattomana, että Suomeenkin tuodaan ulkomailta enemmän pullovesiä kuin viedään.

– Oma hanavetemme on pullovesiä edullisempaa, laadukkaampaa ja sitä on runsaasti saatavilla.

Veden uusiokäytössä keskitytään Virkkusen mukaan erityisesti maatalouden kastelutarpeissa käytettävän veden turvallisen uudelleenkäytön mahdollistamiseen.