Henna Virkkunen: Tämä on pk-yrityksille tärkeä linjaus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan komissio sitoutuu niin sanottuun ”yksi sisään, yksi ulos”-periaatteeseen.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) iloitsee Euroopan komission päätöksestä purkaa pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan byrokratiaa.

Hän viittaa komission lupaukseen sitoutua niin sanottuun ”yksi sisään, yksi ulos”-periaatteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että aina kun EU-lainsäädännössä yrityksille asetataan uusi velvoite, niitä puretaan toisesta päästä.

– Komissio aikoo pilotoida käytäntöä syksyn ajan osana paremman sääntelyn ohjelmaansa, ja ottaa periaatteen käyttöön komission vuoden 2022 työohjelmassa. Tämä on tärkeä ja odotettu linjaus, Henna Virkkunen kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisen mielipidekirjoituksessaan.

– Nyt on varmistettava että se myös toteutuu.

Vastaavaa ”one in, one out”-periaatetta on aiemmin käytetty muun muassa Britanniassa, Saksassa ja Kanadassa.

Virkkunen katsoo, että myös pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tulisi tarttua samankaltaiseen periaatteeseen. Hän nostaa esille Suomen Yrittäjien ehdotuksen ”yksi sisään, kaksi ulos” -mallista, jossa yritysten hallinnollista taakkaa tosiasiallisesti vähennettäisiin.

– Toivottavasti hallitus tarttuu tähän, Virkkunen toteaa ja jatkaa, että pk-yritysten menestystä voitaisiin vauhdittaa myös fiksulla hankintapolitiikalla.

– Oman alueen yrityksiä ei lähtökohtaisesti saa hankinnoissa suosia, mutta hankintojen pilkkominen riittävän pieniin kokonaisuuksiin ja laatukriteereiden painottaminen avaa myös pienemmille yrityksille mahdollisuuksia osallistua avoimiin tarjouskilpailuihin. Parhaimmillaan näissä hankinnoissa syntyvät innovaatiot voivat nostaa yrityksen liiketoiminnan uudelle tasolle ja olla osaltaan viemässä sitä kohti kasvua ja isompia markkinoita, hän toteaa.

– Siksi työtä yrittäjyyden eteen pitää päättäjien tehdä joka tasolla.