Henna Virkkunen: Suomella isot mahdollisuudet akkuteollisuudessa

Kokoomusmeppi haluaa Suomesta akkuteollisuuden kärkimaan.

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok./EPP) mielestä Eurooppa on tällä hetkellä miltei täysin riippuvainen akkujen tuonnista Kiinasta.

− Akkuteollisuus ei ole kestävällä pohjalla. Siihen liittyy monia ympäristölle haitallisia ja epäeettisiä käytäntöjä. Liikenteen sähköistyminen ja uusiutuvan energian varastoinnin lisääntyminen ovat nostaneet huimasti akkujen kysyntää. Tässä Suomella on isot mahdollisuudet, Henna Virkkunen sanoo tiedotteessa.

Hän pitää kaksinaismoralistisena sitä, että pitkälti samat tahot jotka voimakkaasti ajavat nopeaa siirtymistä sähköautoihin, haluavat estää kaivoshankkeet.

− Jos jossakin päin maailmaa kaivosteollisuutta pitäisi voida kestävästi ja turvallisesti harjoittaa, kyllä korkean osaamisen Suomen tulisi olla sellainen maa, Virkkunen sanoo.

Hän haluaa vauhdittaa eurooppalaista akkustrategiaa, jonka tavoitteena on kehittää kokonaan eurooppalainen arvoketju akkutuotannolle, aina raaka-aineista uudelleenkäyttöön asti.

EU:n akkualan yhteenliittymään on lokakuusta 2017 liittynyt noin 260 teollista- ja innovointitoimijaa, ja verkosto on kerännyt jo 100 miljardin euron edestä yksityisiä sijoituksia. Useita hankkeita ja investointeja on julkistettu ympäri Eurooppaa.

− Tässä Suomi on avainasemassa. Olemme Euroopan ainoita maita, jossa kaikki akkumetallit löytyvät maaperästä. Sotkamoon rakenteilla oleva Terrafamen akkukemikaalitehdas on tärkeä askel koko Euroopan akkuteollisuudelle, Virkkunen sanoo.