Henna Virkkunen: PS siirtymässä putinistien ryhmään

Kokoomusmepin mukaan Euroopan parlamentin maltillisten ja rakentavien voimien pitää tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok./EPP) mukaan on erittäin huolestuttavaa, että perussuomalaiset lähentyvät Kremliä lähellä olevia kansallismielisiä eurooppalaispuolueita.

Perussuomalaiset valmistelee tulevassa EU-parlamentissa yhteistyötä Venäjä-mielisten puolueiden, kuten italialaisen legan, Ranskan kansallisen liittouman ja viikonvaihteessa puhjenneessa Venäjä-skandaalissa rypevän Itävallan vapauspuolueen FPÖ:n kanssa. Tarkoituksena on perustaa uusi parlamenttiryhmä.

– Pidän sitä äärimmäisen huolestuttavana, että myös Suomen perussuomalaiset on lähestymässä tällaisia puolueita ja aikoo ehkä liittyä heidän kanssaan samaan ryhmään Euroopan parlamentissa.

– Sehän on Suomen perussuomalaisilta erittäin iso muutos. Kyllä he ovat siirtyneet rajusti äärioikeaan suuntaan, Virkkunen sanoo Verkkouutisille.

Suomessa europarlamenttivaalit järjestetään 26.5. sunnuntaina. EU-vastaiset, maahanmuuttokriittiset ja nationalistiset populistipuolueet eivät onnistuneet tällä parlamenttikaudella yhteisen ryhmän muodostamisessa. Siksi puolueet ovat istuneet kolmessa eri parlamenttiryhmässä (ECR, EFDD, ENF).

– Perussuomalaiset on kuitenkin niistä rakentavimmassa eli Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmässä.

– Mutta nyt he aikovat ikään kuin hypätä yhden ryhmän yli sinne kaikista äärimielisimpään ryhmään. Tämä on kyllä erittäin suuri muutos Suomen perussuomalaisilta siitä linjasta, jota he ovat tähän asti edustaneet.

Tällä hetkellä on kolme EU-kriittistä ryhmää, mutta Italian oikeistopopulistisen lega-puolueen johtaja Matteo Salvini pyrkii muodostamaan suurempaa ääriryhmää.

Virkkunen korostaa, että läheskään kaikki puolueet eivät halua liittyä siihen.

– Esimerkiksi Puolan laki ja oikeus -puolue on ilmoittanut, että eivät lähde mukaan. Ja jopa ruotsidemokraatit, jota aikaisemmin ehkä Suomen näkökulmasta pidettiin ääriryhmänä, eivät ole lähdössä mukaan.

– Sillä tavalla perussuomalaiset ovat kyllä muuttaneet linjaansa aika tavalla.

Kyseenalaisia aineksia

Virkkunen korostaa, että perussuomalaiset tekee itse omat ratkaisunsa.

– Mutta pidän äärimmäisen huolestuttavansa sitä, että he ovat siirtymässä tällaiseen putinistien ryhmään Euroopan parlamentissa, Virkkunen sanoo viitaten Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

– Näissä puolueissa on muutenkin erittäin kyseenalaisia aineksia. Ne ovat usein avoimesti muukalaisvastaisia ja rasistisia.

Mielipidekyselyjen mukaan EU-vastaiset, maahanmuuttokriittiset ja nationalistiset populistipuolueet tulevat saamaan lisää suosiota EU-vaaleissa.

– Mutta he eivät saa enemmistöä EU-parlamentissa eikä näillä näkymin edes määrävähemmistöä, joka voisi estää erilaisia asioita.

Virkkusen mukaan ääriainekset tulevat vaikeuttamaan päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että maltillisten ja rakentavien voimien pitää tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä.

– Sellaisten poliittisten ryhmien, jotka haluavat viedä rauhanomaisesti ja demokraattisesti Eurooppaa eteenpäin ihmisten vapautta kunnioittaen, täytyy tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä.

– Tähän on jo orientoiduttu kuluvan talven ajan kaikissa keskusteluissa, koska eri puolueet lietsovat vastakkainasettelua ja muukalaisvihaa.

Äärioikeisto ja -vasemmisto kohtaavat

Virkkunen painottaa, kuinka parlamentissa on koko tämän kauden näkynyt, että siellä on tietty Venäjä-mielisten puolueiden yhteenliittymä.

– Aika mielenkiintoisesti usein, kun äänestetään Venäjään liittyvistä kysymyksistä, äärioikeisto ja marxistinen äärivasemmisto kohtaavat salissa.

He äänestävät usein Venäjän puolesta erilaisissa kysymyksissä. Virkkusen mukaan juuri Ranskan kansallisen liittouman Marine Le Penin ympärille muodostunut ryhmä on ”äärioikeistossa se Putinia tukeva ryhmä”.

– On ollut hyvin tiedossa, että Venäjä on rahoittanut heitä. Muissakin maissa on vastaavia puolueita, jotka ovat lähellä Kremliä.