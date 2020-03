Henna Virkkunen: Konkurssien uhka on suuri

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikon mukaan pk-yritysten tukemiseen tarvitaan kansallisia toimia pikaisesti.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) esittää huolensa pienten ja keskisuurien yritysten selviämisestä koronan aiheuttamasta kriisistä. Virkkunen pitää hyvänä Euroopan komission aloitetta EU-tason kriisirahoituksesta niille alueille ja talouden sektoreille, jotka kärsivät koronaviruksesta eniten. Hän uskoo aloitteen saavan Euroopan parlamentin tuen, mutta toteaa, että pk-yritysten tukemiseen tarvitaan pikaisesti kansallisia toimia.

– Kriisi näkyy ihan konkreettisesti ja suoraan siinä, pystytäänkö palkkoja ja lainoja maksamaan. Monet esimerkiksi palvelualan yritykset ovat hyvin nopeasti tilanteessa, jossa asiakkaita ei ole käytännössä lainkaan ja koko toiminta pysähtyy, mutta kiinteät kulut juoksevat. Sama on edessä myös muilla sektoreilla, jos tilanne pitkittyy. Tällaisessa tilanteessa yritysten maksukyky uhkaa mennä nopeasti ja konkurssinuhka on suuri. Tukitoimilla on nyt kiire, Virkkunen sanoo.

Virkkunen muistuttaa, että pk-yritykset työllistävät yli 1,4 miljoonaa suomalaista. Suomalaisyritysten yhteensä 434 miljardin euron liikevaihdosta noin 58 prosenttia syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus bruttokansantuotteesta on runsaat 40 prosenttia.

– Tukipaketin oikeaa kohdentamista ja rahoituksen tarkkaa määrää on tässä vaiheessa vielä mahdotonta arvioida, mutta koronaviruksen vaatimissa tukitoimissa on joka tapauksessa kyse miljardiluokan päätöksestä. Olennaista on, että päätökset rahoituksen varaamisesta ja rakenteet sen tehokkaaseen kohdentamiseen tehdään mahdollisimman nopeasti.

Virkkusen mukaan toimia pk-yritysten avustamiseksi on monia ja ne pitäisi ottaa käyttöön pian.

– EU-komissio kannusti jäsenmaita auttamaan koronan vuoksi vaikeuksiin joutuneita pk-yrityksiään esimerkiksi palkkatuella, verojen ja sotumaksujen lykkäyksillä sekä maksamalla yritysten puolesta korvauksia kuluttajille, jotka ovat peruutusten vuoksi menettäneet jo maksetun lippunsa tai palvelunsa. Tämänkaltaisia toimia on tarpeen tehdä Suomessa niin, että ne ovat käytössä jo viikkojen, ei kuukausien päästä, Virkkunen sanoo.