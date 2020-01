Henna Virkkunen: Iran testaa EU:n toimintakyvyn

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusmepin mielestä EU:n pitää olla aktiivinen kriisin ratkaisemisessa.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) arvioi tilanteen Iranin ja Yhdysvaltain välillä muuttuneen erittäin huolestuttavaksi. Virkkusen mukaan EU:n tulee ottaa aktiviinen rooli kriisin ratkaisemisessa.

– Tilanne on erittäin vaikea ja on mahdollista, että se laajenee suureksi alueelliseksi konfliktiksi. Kyse ei ole vain Iranista ja Yhdysvalloista, vaan koko Lähi-idän vakaudesta. Kansainvälisen yhteisön on tehtävä kaikkensa, että väkivallan kierre katkeaa, Virkkunen toteaa tiedotteessa.

Konfliktin kärjistyminen johtaisi Virkkusen mukaan laajaan epävakauteen alueella, sillä myös useat Iranin naapurimaiden aseelliset ryhmät ja terroristijärjestöt toimivat epäsuorasti Iranin hallinnon ohjauksessa.

Virkkusen mukaan Iranin tilanne asettaa uudet EU-johtajat – erityisesti komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin, EU:n ulkopoliittisen edustajan Joseph Borellin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin – tiukkaan testiin heti kautensa alussa.

EU-komission uusi puheenjohtaja Ursula von der Leyen on linjannut, että EU:n tulisi olla ulkosuhteissaan aiempaa strategisempi, määrätietoisempi ja yhtenäisempi.

– Tämä on yksi niitä kysymyksistä, joissa sen tulisi näkyä. EU ja Yhdysvallat ovat läheisiä liittolaisia ja hyvä niin, mutta Yhdysvaltojen intressit ja toimintatavat Lähi-idässä eivät ole samat kuin Euroopalla. Siksi Euroopan on pystyttävä olemaan alueella vahva ja itsenäinen toimija, Virkkunen linjaa.

– EU:lla ei ole varaa epäonnistua tässä. Asia on tärkeä paitsi siksi, että tilanteen kärjistyminen pidemmälle ja avoimeksi sodaksi on pystyttävä estämään, myös EU:n ulkopoliittisen uskottavuuden näkökulmasta.

Virkkusen mukaan Iranin tilanne on tähän asti ollut yksi niistä suurista ulkopolitiikan kysymyksistä, joissa EU on pysynyt yhtenäisenä. Ensireaktiot kärjistyvään tilanteeseen ovat Virkkusen mukaan kuitenkin olleet unionissa hitaita.

– Jos yhteinen rintama hajoaa eikä EU pysty olemaan keskeinen toimija tilanteen ratkaisemissa, näyttää jälleen kerran siltä, että EU:n ulkopolitiikalta puuttuu sekä tarvittava päätöksentekokyky että tarvittavat keinot.