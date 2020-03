Henna Virkkunen: Hallitusohjelmalta pudonnut pohja

Europarlamentaarikko penää poliitikoilta vastuuta, eikä viranomaisten taakse piiloutumista.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen korostaa Uuden Suomen blogissaan vastuun merkitystä koronakriisin aikana.

– Jokainen joka ei noudata viranomaisten ohjeita, riskeeraa samalla heidät, jotka yhteiskunnan kriittisiä toimintoja ylläpitävät. Se on vastuutonta ja väärin. Koronaviruksen torjunnassa ei ole kyse siitä, pelkääkö itse virusta tai tautia. Siinä on kyse yhteisestä vastuustamme taudin pysäyttämiseksi. Sitä jokaisen on kannettava.

Vastuunkanto koskettaa myös poliitikkoja, eikä johtajuutta voi sysätä viranomaisille.

– Vastauksessa koronaviruksen uhkaan on kyse kansanterveyden suojaamisesta, mutta myös yhteiskunnan kokonaisedusta. Poliittisista päätöksistä ja vastuun kantamisesta. Vastuu nyt tehtävistä päätöksistä tai niiden siirtämisestä on poliitikkojen, jotka on maata valittu johtamaan – ei THL:n tai muiden terveysviranomaisten.

Tähän vastuuseen ja johtajuuteen kuuluu myös selkeä viestintä.

– Epävarmuus tulevasta on kaikkein tuhoisinta luottamukselle. Kun epävarmuutta ei voida nykyisessä tilanteessa kokonaan poistaa, on sitä torjuttava ennen kaikkea avoimuudella ja aktiivisella viestinnällä. On paremmin ja selkeämmin kerrottava, missä mennään ja mitä meillä on edessä. Kriisin edellyttämiä poliittisia päätöksiä on perusteltava poikkeuksellisen kattavasti. Pelkkä viittaaminen asiantuntijoiden suosituksiin ei riitä. On kerrottava, miksi tehdään, mitä tehdään ja milloin tehdään.

Virkkusen mukaan nykyinen poikkeustila ei ole ohi viikoissa, vaan aikaisintaan kuukausissa. Erityisesti tilanne on huolestuttava yrittäjien ja talouden kannalta. Kriisistä kärsiville aloille kohdentuvan miljardin tukipaketin ja lainoituksen tulisi olla käytössä jo pian ensi viikon jälkeen.

– Tukipaketin lisäksi meidän olisi siirrettävä veronmaksuvelvollisuuksia merkittävästi eteenpäin, vapautettava valtion erityisrahoitusryhtiö Finnvera takaamaan suomalaisyritysten hätälainoja ainakin 10 miljardilla eurolla ja tarjottava asunto- ja muille velallisille korottomia lyhennysvapaita.

Ylipäätään Suomen talouden kannalta ja koronan jälkeisen nopean toipumisen varmistamiseksi tulisi tunnustaa taloudelliset tosiseikat.

– On ilmiselvää, että muuttuneessa tilanteessa (Sanna) Marinin (sd.) hallituksen ohjelmalta on pudonnut pohja pois. Kun kriisi aikanaan on ohi, Suomella on edessään toipumisen taival. Se vaatii täysin erilaisen ohjelman kuin sen, johon Marinin hallitus vielä tällä hetkellä nojaa. Tämä tosiasia hallituksen on tunnistettava.