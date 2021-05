Henna Virkkunen: EU:n on vähennettävä Kiina-riippuvuuttaan

Investointisopimus on kokoomusmepin mukaan toistaiseksi jäissä.

EU:n ja Kiinan välisen investointisopimuksen hyväksymisprosessi on pysähtynyt, toteaa kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen. EU-parlamentti tulee myöhemmin torstaina hyväksymään päätöslauselman, jossa se kieltäytyy käsittelemästä sopimusta ennen kuin Kiinan eurooppalaisia päättäjiä vastaan asettamat pakotteet on purettu.

Päätöslauselmalla on parlamentin suurimpien ryhmien tuki, joten sen läpimeno on käytännössä varmaa.

Kokoomusmeppi pitää päätöstä valitettavana, mutta ainoana mahdollisena ratkaisuna. Nyt EU:n on Virkkusen mukaan uudelleenarvioitava Kiina-politiikkansa.

– Investointisopimus vaatii voimaan tullakseen Euroopan parlamentin hyväksynnän, eikä parlamentti aio nykyisessä tilanteessa ottaa sopimusta käsittelyyn. Näin sopimuksen eteneminen on todellisuudessa pysähtynyt. Tämä on valitettavaa, sillä sopimusta on erityisesti elinkeinoelämän piiristä toivottu pitkään, mutta nykyisessä tilanteessa se on ainoa mahdollinen ratkaisu, Virkkunen sanoo tiedotteessaan.

– Sopimus sai heti tuoreeltaan kovaa kritiikkiä, jota Kiina on omilla toimillaan vahvistanut. Yksi vedenjakaja prosessissa on ollut Kiinan päätös kohdistaa henkilöpakotteita useisiin europarlamentaarikkoihin sekä parlamentin ihmisoikeusasioita käsittelevään alivaliokuntaan.

Kiinan maan ihmisoikeusloukkauksista puhuneisiin poliitikkoihin ja tutkijoihin kohdistamat pakotteet herättivät EU-parlamentissa tyrmistystä, Virkkunen kertoo. Edellytyksiä investointisopimuksen hyväksymiselle ei toistaiseksi ole, hän toteaa.

– EU:n tavoitteena on ollut sopimuksella parantaa eurooppalaisten yritysten pääsyä Kiinan markkinoille sekä lisätä reilua kilpailua ja läpinäkyvyyttä. Sopimus olisi tältä osin askel oikeaan suuntaan, mutta siinä on myös monia puutteita. Ilmeisin näistä on, että sopimus ei pidä sisällään edes pakkotyöllä tehtyjen tuotteiden tuontikieltoa. Oma kysymyksensä on myös, kuinka tehokkaasti näitä kirjauksia pystyttäisiin ylipäätään toimeenpanemaan, Virkkunen arvioi.

Virkkusen mukaan EU:n kuuluisi käyttää nyt syntyvä aikalisä Kiina-politiikkansa kokonaisvaltaiseen uudelleenarviointiin.

– Meidän on vältettävä protektionistista suhtautumista maailmankauppaan, mutta emme voi olla liian monella sektorilla riippuvaisia yhdestä valtiosta. Kun Euroopassa on arvioitu eri kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden osalta sitä, miten ja kenestä olemme riippuvaisia, tulokset ovat olleet huolestuttavia.

Euroopan komission arvion mukaan jopa yli puolet EU:lle kriittisen tärkeistä tuontihyödykkeistä tulee Kiinasta.

– Kun tätä faktaa tarkastelee Kiinan vahvan talouskasvun, strategisten ulkomaisten investointien, yhä aggressiivisemman ulkopolitiikan ja autoritäärisen hallintomallin valossa, on aivan selvää, että meidän täytyy käynnistää Euroopassa kokonaisvaltainen Kiina-politiikan uudelleenarviointi. Neuvotellun investointisopimuksen hyväksyminen voi lopulta olla osa tätä, mutta se ei missään nimessä voi olla ainoa yhteiseurooppalainen toimi suhteessa Kiinaan, Virkkunen päättää.