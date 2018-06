Henna Virkkunen: EU tarvitsee pitävän ulkorajan

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok.) mukaan Euroopan unionin tulisi uudistaa yhteisiä sääntöjään turvapaikanhakijoiden suhteen.

– Viimeiset vuodet yhteisen linjan puuttuminen on hiertänyt pahasti jäsenmaiden välejä. Erityisesti Italia ja Kreikka ovat edelleen kovan tulijapaineen alla, Virkkunen kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

Vuosien 2015–2016 aikana EU:sta haki turvapaikkaa noin 2,5 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa saapui Syyriasta, Afganistanista ja Irakista.

Virkkusen mukaan tärkeintä olisi luoda ihmisille elämän mahdollisuuksia omilla kotiseuduillaan. EU voi omalla toiminnallaan vahvistaa Euroopan lähialueiden rauhaa ja vakautta.

– Tähän voidaan vaikuttaa EU:n humanitaarisilla, kehitys- ja kauppapoliittisilla sekä siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan keinoilla.

Vaikka yhteinen linja puuttuu edelleen, on viime vuosina silti edistytty muun muassa ulkorajavalvonnassa, turvapaikkahakemusten käsittelyssä, prosessien sujuvuudessa, kotouttamisessa ja yhteistyössä naapurimaiden kanssa.

– Tulevan viikon EU-huippukokouksessa jäsenvaltioiden pitäisi löytää yhteinen näkemys muuttoliikepolitiikan ja turvapaikkajärjestelmän uudistamisen päälinjoista. EU-parlamentti on omalta osaltaan keskeiset direktiiviehdotukset jo käsitellyt, ja odottaa nyt jäsenmaita yhteiseen neuvottelupöytään, Virkkunen toteaa.

– Maahanmuuttajille, jotka haluavat tulla Eurooppaan ensisijaisesti tekemään työtä ja yrittämään, onkin oltava selkeästi muita väyliä kuin turvapaikan haku. EU-kansalaiset pitävät eurobarometrin perusteella ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien sisäistä vapaata liikkuvuutta EU:n suurimpana saavutuksena.

– Jotta tästä voidaan myös jatkossa pitää kiinni, on meillä oltava pitävä ulkoraja, ja selkeät yhteiset, reilut säännöt sekä maahanmuuton että turvapaikanhaun osalta.

Vaikka Eurooppaan tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt, maailmalla tilanne ei ole rauhoittunut. Näin isoon globaaliin ongelmaan EU:n on vastattava yhteisesti. Järjestelmä on uudistettava ja jokaisen jäsenmaan kannettava vastuunsa #MigrationEU https://t.co/VxyBG0zyWs

— Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) June 24, 2018