Henna Virkkunen: EU-puolustus ei korvaa Natoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikon mukaan vain Nato-jäsenyys toisi Suomelle todelliset turvatakuut.

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok./EPP) mukaan EU:n puolustusyhteistyö on edennyt viimeisen vuoden aikana nopeaan tahtiin. Taustalla on erityisesti kansainvälisen politiikan epävarmuus.

– Jos Venäjän aggressiivisen voimapolitiikan paluu ei vielä kaikkia jäsenmaita herättänyt, lopullisesti sen on tehnyt Yhdysvaltain ailahtelevainen presidentti. Viimeistään nyt jokainen EU-maa on havahtunut siihen, että Euroopan on otettava itse paljon suurempi vastuu omasta puolustuksestaan, Virkkunen kirjoittaa Iltalehden blogitekstissään.

EU on tiivistänyt puolustuspolitiikassa rakenteellista yhteistyötä ja päättänyt puolustusteollisuuden kehittämisrahastosta. Myös sotilaallista liikkuvuutta edistetään miljardiluokan investoinneilla.

Lähes kaikki EU-maat kuuluvat jo Natoon, joten yhteistyö tulee olemaan lähivuosinakin vain Natoa täydentävää.

– Käytännössä EU:n keskinäisen puolustuksen lausekkeen tulkinta, sisältö ja toimintaperiaatteet ovat edelleen täysin määrittelemättä, eikä sen enempää komissiolla kuin muilla jäsenmaillakaan näytä olevan mitään tarvetta lähteä niitä kehittämään. Ja miksi olisikaan, kun niillä on turvatakuut Naton jäsenenä.

Virkkusen mukaan Suomen ei tule tuudittautua ajatukseen, että Nato-yhteistyö korvaisi tositilanteessa varsinaisen jäsenyyden kaltaisia turvatakuita. Syvenevä EU-puolustus ei tilannetta korjaa.

– Suomi on kuulunut yhteisen EU-puolustuksen innokkaimpiin edistäjiin. Tiiviimpi yhteistyö on sekä taloudellisesti että poliittisesti järkevää. On kuitenkin huomattava, että se mikä Suomelta ei-Nato-jäsenenä puuttuu, jää edelleenkin puuttumaan, Virkkunen sanoo.

– Tärkeimpänä Nato-jäsenyyden ydin, 5. artiklan turvatakuut. Tätä EU:n turvatakuut eivät tule korvaamaan, vaikka suomalaisessa keskustelussa on niihin asetettu suuria toiveita.

EU:n puolustusyhteistyö on viimeisen vuoden aikana edennyt enemmän kuin vuosikymmeniin. Suomalaisten ei pidä kuitenkaan tuudittautua siihen, että se voisi korvata Nato-jäsenyyden. #EUpuolustus #turpo #Nato https://t.co/PC5VdBv8AE — Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) September 3, 2018