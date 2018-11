Henna Virkkunen: EU-myönteisyydelle selkeää tilausta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusmepin mukaan kansainvälinen yhteistyö on edellytys maiden menestykselle ja ongelmien ratkaisulle.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (EPP/kok.) on tyytyväinen, että Euroopan kansanpuolueen (EPP) kongressi kokoontui kuluneella viikolla Helsingissä kokoomuksen kutsumana.

EPP:n puoluekokous järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa.

– On hienoa, että saimme kongressin juuri kokoomuksen 100-vuotisjuhlavuonna Helsinkiin. Kokoomus on Eurooppa-myönteisin puolue Suomessa, ja sille on nyt tarvetta yhteiskunnallisessa keskustelussa, Henna Virkkunen toteaa tiedotteessa.

Syksyllä julkaistun Eurobarometrin mukaan kansalaisten EU-myönteisyys on ennätyskorkealla. Suomalaisista vastaajista suurin osa pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja kokee äänellään olevan merkitystä EU:ssa.

– Ei Euroopan unioni tietenkään ole täydellinen, siinä on jatkuvasti kehitettävää ja parannettavaa. Kansainvälinen yhteistyö on edellytys sekä maiden menestykselle että kansainvälisten ongelmien ratkaisulle, Virkkunen tuumaa.

EPP:n kongressi toi yhteen lukuisia valtioiden ja hallitusten päämiehiä, useita satoja median edustajia ja tuhansia osallistujia. Virkkusen mukaan kokous oli Suomelle kansainvälisesti merkittävin vuosikymmeniin.

– On suuri kunnia, että muutaman vuoden välein järjestettävän puoluekokouksen paikaksi valittiin Helsinki.

– Olen todella iloinen, että Alex Stubb oli ehdolla EPP-puolueen kärkiehdokkaaksi. Ehdokkuus toi keskusteluun teemoja, joita tullaan näkemään koko EPP:n Eurooppa-politiikassa entistä enemmän, kuten digitalisaation, ilmastonmuutoksen ja globaaleihin haasteisiin vastaamisen. Sekä ennen kaikkea myös uuden, avoimen tekemisen tavan, Virkkunen toteaa.