Henna Virkkunen: EU-komission puhenjohtajan valinta ei ole varmaa

EU-parlamentaarikko ei kuoppaisi kärkiehdokas-järjestelmää.

EU-parlamentaarikko Henna Virkkusen (kok.) mukaan saksalaisen Ursula von der Leyenin valinta EU-komission puheenjohtajaksi ei ole vielä varmaa. Virkkunen kirjoittaa asiasta Iltalehden blogissaan.

– Oma keskustaoikeistolainen EPP-ryhmäni häntä ilman muuta tehtävään tukee, mutta sosialistiryhmän ja ex-liberaaliryhmän kannat ovat hajallaan. Neljänneksi suurin ryhmä vihreät ilmoitti jo äänestävänsä vastaan. Kun pyrkimys on ollut rakentaa isoissa linjoissa yhteistyötä nimenomaan näiden neljän puolueryhmän välille EU-parlamentissa, alku voisi olla parempikin, Virkkunen arvioi.

Parlamentti äänestää komission puheenjohtajasta ensi viikolla. Saksan puolustusministerinä toimiva von der Leyeniä on pidetty yllätysehdokkaana EU:n huippuvirkaan, mutta Virkkunen kirjoittaa toivovansa tämän valintaa.

– Käänne on kieltämättä kaikille yllättävä. Henkilöä, joka ei millään tavalla ollut mukana toukokuussa käytyjen EU-vaalien keskusteluissa, on nyt esitetty komission puheenjohtajaksi. Vaikka prosessi ei mennyt alkuunkaan niin kuin poliittiset puolueet olisivat halunneet, se ei tarkoita että ehdokas pitäisi hylätä. Hän on monella tapaa hyvä valinta.

Virkkunen pitäisi myös kiinni kärkiehdokas-järjestelmästä, sitä kuitenkin uudistaen.

– Ensinnäkin jatkossa puolueiden pitää kärkiehdokasta valitessaan oikeasti hakea henkilöä, jonka valinnalle on mahdollisuus vaalien jälkeen saada laaja tuki. Sekä Eurooppa-neuvostossa että EU-parlamentissa. Se ei ole ihan helppoa kuten on jo nähty.

– Toinen oppi nyt nähdystä valintakarusellista on, että kyllä poliittisten ryhmien pitää EU-parlamentissa tehdä heti vaalien jälkeen paljon parempaa yhteistyötä. Nyt on kenenkään turha loukkaantua siitä, että päämieskokous käveli parlamentin yli. Perussopimusten mukaisesti Eurooppa-neuvosto eli huippukokous on se, joka komission puheenjohtajan esittää ja EU-parlamentti valitsee, Virkkunen kirjoittaa.