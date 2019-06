Henna Virkkunen ennustaa EU:lle vaikeuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päätöksenteko voi jumittua europarlamentaarikon mukaan jopa kuukausiksi.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen arvioi, että ensi viikolla alkava uusi EU-parlamenttikausi ja samaan aikaan käynnistyvä Suomen EU-puheenjohtajuus alkavat heti melkoisesta pattitilanteesta. Valta-asetelmat ovat muuttuneet, eikä neuvottelu unionin kärkipaikoistakaan ole edennyt.

– Jos komission puheenjohtajasta ei löydy heinäkuussa yhteistä näkemystä, se saattaa jumittaa kaiken päätöksenteon kuukausiksi, Virkkunen sanoo mielipidekirjoituksessaan Turun Sanomissa.

Myöskään muun komission valintaa ei hänen mukaansa saada käyntiin ennen kuin puheenjohtajasta on äänestetty. Nykyinen komissio toimii tällä hetkellä enää toimitusministeriön hengessä, eikä merkittäviä poliittisia aloitteita enää tehdä.

– Suomen puheenjohtajakausi osuu siis varsin haastavaan aikaan.

Virkkusen mukaan myös pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen kuluneella viikolla julkaisema laaja puheenjohtajuusohjelma voi olla haasteellinen. Keskeneräisiä asioita eri EU-pöydissä on hänen mukaansa auki toista sataa, eikä puheenjohtajamaa saa niitä kaikkia syksyn aikana mitenkään pakettiin.

– Olisin toivonut hallituksen myös selkeästi valitsevan joitakin pääprioriteetteja, jotka aiotaan oikeasti viedä läpi. Nyt ohjelma kaikkine hyvine tavoitteineen on aikamoinen toiveiden tynnyri.

Erityisesti Suomen olisi Virkkusen mukaan kyettävä nyt löytämään jäsenmaiden kesken yhteinen linja ilmastotavoitteiden tiukennuksista, yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta ja tulevasta EU:n budjettikehyksestä.

– Näistä kaikista EU-parlamentti on jo omat linjapäätöksensä tehnyt ja odottaa jäsenmaita neuvottelupöytään.

Vahva ja yhtenäinen Eurooppa syntyy hänen mukaansa vain yhteistyöllä.

– Ilmastopolitiikassa Euroopan on otettava globaali johtajuus. Suurvaltojen nokitellessa sen on puolustettava kansainvälistä sääntöihin perustuvaa järjestelmää. Jotta Eurooppa uudistuu ja säilyy kilpailukykyisenä, on investoitava enemmän osaamiseen ja tutkimukseen.