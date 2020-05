Henna Virkkunen ehdottaa Suomeen koronakomissiota

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kriisitoimista tulisi europarlamentaarikon mukaan tehdä kattava jälkiarvio.

Euroopan parlamentin jäsen Henna Virkkusen (kok.) mukaan Suomeen tulisi perustaa kriisitoimien jälkiarviointiin keskittyvä koronakomissio, jonka tehtävänä olisi tehdä puolueeton ja kattava jälkiarvio viranomaisten ja poliittisen johdon toimista kriisissä. Mallia hän ottaisi naapurimaasta.

– Mallia kriisitoimien arviointiin Suomen kannattaisi hakea Norjasta, jossa Erna Solbergin johtama hallitus on alistanut oman toimintansa ulkopuolisen ja riippumattoman asiantuntijaryhmän arvioitavaksi, Virkkunen sanoo blogikirjoituksessaan.

Norjassa komission toimeksianto on hänen mukaansa laaja ja se voi käyttää ulkopuolista asiantuntemusta sekä saada käyttöönsä salaiseksi luokiteltua tietoa, minkä hallitus on sitoutunut mahdollistamaan tarvittaessa erityislainsäädännöllä. Tulokset on tarkoitus julkaista maaliskuussa 2021, eli puoli vuotta ennen maassa pidettäviä seuraavia parlamenttivaaleja.

– Laajan toimeksiantonsa sekä valtuuksiensa johdosta komissio pääsee näin tarkastelemaan yksityiskohtaisesti myös maan poliittisen johdon toimintaa kriisissä. Pääministeri Solbergin mukaan tämä on tarpeen, sillä on tärkeä käydä läpi pandemian kaikki elementit, jotta tapahtuneesta voidaan oppia.

Norjan koronakomission raportti tulee Virkkusen mukaan kattamaan muun muassa viranomaisten varautumisen ja pandemiasuunnitelmat, eri vastuuviranomaisten välisen yhteistyön sujuvuuden, viruksen leviämisen estämiseksi tehdyt toimet, rajoitustoimenpiteiden taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset ja terveydenhuollon kapasiteetin kasvattamiseksi tehdyt toimet.

– Lisäksi arvioidaan, miten yhteiskunnan kriittisiä toimia, muun muassa demokraattista päätöksentekoa, pystyttiin kriisin keskellä ylläpitämään.

Virkkunen toivoo, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus tekee johtopäätöksen, että myös sen toiminta tulee alistaa kattavalle ja puolueettomalle jälkiarvioinnille.

– Kansalaisilla on oikeus tietää, miten ja kuinka onnistuneesti kriisiä on hoidettu.