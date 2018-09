Henna Virkkunen: Direktiivistä paljon vääriä huhuja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen europarlamentaarikon mukaan tuoreesta tekijänoikeusdirektiivistä on käynnistynyt valtava huhumylly.

EU-parlamentti hyväksyi tällä viikolla omalta osaltaan pitkään valmistellun tekijänoikeusdirektiivin. Henna Virkkusen mukaan tavoitteena on varmistaa, että tekijät saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen myös digiaikana.

– Direktiivin ympärillä on pyörinyt kuukausia valtava kansainvälinen nettikampanja ja huhumylly. EU-parlamentin jäsenet ovat saaneet massapostituksena kymmeniä tuhansia sähköposteja, joissa direktiivin on epäilty johtavan sensuuriin, sananvapauden rajoittamiseen ja internetin tuhoon, hän kertoo viikkokirjeessään.

Virkkunen vakuuttaa, että näin ei direktiivin seurauksena käy.

– Itselleni digitalisaation edistäminen on aina ollut yksi tärkeimmistä teemoista. EPP-ryhmämme sai täysistunnon äänestyksessä läpi tarvittavat täsmennykset ja nyt direktiivi on selkeästi rajattu koskemaan vain niitä suuria kaupallisia nettialustoja, joiden yksi pääbisnes on merkittävästi jakaa tekijänoikeuden alaista aineistoa voittoa tavoitellen. Sen jakamiseen vaaditaan jatkossa lupa tai lisenssi.

Virkkunen huomauttaa, että pienyrityksiä ja ei-kaupallisia toimijoita direktiivi ei koske.

– Nyt tekijänoikeusdirektiivi etenee jatkoneuvotteluun eli ns. trilogiin komission ja jäsenmaiden kanssa. Tavoitteena on saada se lopullisesti hyväksyttyä kevään aikana, hän sanoo.