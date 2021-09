”Henkinen kantti on horjumassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Janne Sankelon mukaan veivaus rajoitusten kanssa turhauttaa kansalaisia.

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo odottaa hallitukselta niin sanottua exit-suunnitelmaa, joka luotsaa Suomen ulos koronakriisistä ja avaa yhteiskuntaa rajoituksilta.

– Kansantaloutemme ja yhteiskuntamme ei kestä tilannetta, jossa yhteiskunta lamaantuu odottamaan parin kuukauden välein kolmatta, neljättä ja viidettä rokotetta. Jokainen veivaus kieltojen ja rajoitusten kanssa lisää epävarmuutta yrittämistä ja työntekoa kohtaan. Henkinen kantti on myös horjumassa, Sankelo kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisessa.

Hänen mukaansa turhautuminen näkyy jo monella alalla.

– Ravintolatoimijat ja luovat alat ovat saaneet erityisesti tarpeekseen epäjohdonmukaisuuksista. Muutama alan toimija hakikin sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan virkaan. Täytyy nostaa hattua ideasta, vaikka hakijoilla on vakava viesti kerrottavana: hallituksen strategiat eivät ole uskottavia eivätkä toimi käytännössä.

Sankelon mukaan rokotuskattavuus on avainasemassa.

– Jos kuukauden kuluttua Suomi halutaan auki, nyt ei enää voida vitkastella. Rokotteiden on mentävä rokotettavien luo ja asia tehtävä mahdollisimman helpoksi, hän kirjoittaa.

– Rokotuskattavuuden kasvattamisen edestä on raivattava käytännön esteet. Koronapassi on otettava käyttöön. Nyt on korostettava vapauden ja vastuun merkitystä.