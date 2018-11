Henkilötietoja mahdoton suojata? Professori häkeltyi ”kafkamaisesta” Suomesta

Matti Wiberg kertoo epätodellisesta kokemuksesta silmälasiliikkeessä.

Professori Matti Wiberg ihmettelee, kuinka tietosuojalainsäädännön aikana asiakasta voidaan pyörittää niin, että henkilötietoja on lopulta pakko antaa. Hän kertoo esimerkin silmälasiliikkeestä asiakkaan ostaessa lukulaseja. Asiakas ei halunnut, että hänen tietonsa tallentuvat yrityksen rekisteriin.

”Tiedusteltuaan tietojensa säilytyksestä ja käytöstä yritys antoi epämääräisiä ja vältteleviä vastauksia – ja kieltäytyi poistamasta asiakkaan tietoja, peruuttamasta asiakkaan muka antamaa suostumusta sekä rajaamasta tietojen käyttöä mitenkään”, Wiberg kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Wiberg muistuttaa, että yrityksen sivuilla on kerrottu, kuinka asiakkaalla on oikeus suomalaisen tietosuojalainsäädännön nojalla poistaa henkilötietonsa. Hänen mukaansa poistaminen on käytännössä mahdotonta, koska poistamisen edellytyksenä on verkkolomakkeen täyttö, jossa pakollisena täyttökohtana on – omien henkilötietojen kirjaaminen.

”Hetkinen. Nämähän ovat juuri niitä tietoja, joita asiakas alunperinkään ei halua yritykselle antaa!” Wiberg kirjoittaa todeten prosessin olevan ”puhdasta Kafkaa”.

Hänen mukaansa on onni, että yritys kertoo myös toisenlaisesta toimintatavasta. Valittaa voi tietosuojavaltuutetun toimistoon.

”Tietosuojavaltuutetun toimisto on hyvä ja katsoo tämän kolumnin sellaiseksi valitukseksi”, Wiberg lopettaa.