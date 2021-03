Henkilöstöravintolat tyrmistyneitä sulkuesityksestä

Myös hallituksen epäselvä viestintä saa moitteita.

Henkilöstöravintolayritykset Compass Group Suomi, Antell ja Sodexo moittivat rajusti hallituksen esitystä, jossa henkilöstö- ja opiskelijaravintolat jätetään ravintolasulun ulkopuolelle.

Hallituksen linjauksen seurauksena ne ovat jäämässä ilman ravintoloille maksettavaa hyvitystä. Henkilöstöravintolayritysten ja niiden työntekijöiden epätoivon kerrotaan kasvavan entisestään.

Yritysten mukaan hallituksen esitys jättää henkilöstö- ja opiskelijaravintolat ravintolasulun ulkopuolelle on niille epäoikeudenmukainen ja kohtuuton. Linjauksen myötä ne eivät saa valtion sulkemisesta maksamaa hyvitystä, vaikka julkisen vallan etätyö- ja etäopiskelusuositukset ovat vieneet niiltä toimintaedellytykset.

Henkilöstöravintola-ala on merkittävä työllistäjä. Ennen koronakriisistä aiheutuneita supistuksia Compass Group Suomi, Antell ja Sodexo työllistivät yhteensä yli 6 000 henkilöä.

Etäsuositukset ovat johtaneet siihen, että henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa on asiakkaita vain murto-osa normaalista. Compass Groupissa, Antellissa ja Sodexossa uskotaan, että viranomaisten kehotukset välttää kaikkea turhaa liikkumista vie niiltä ravintolasulun aikana loputkin asiakkaat.

– Kärsimme jo nyt asiakaskadosta ja sulun jälkeen tilanne vain pahenee. Henkilöstöravintolat ovat tyhjiä, mutta ne eivät ole tuen piirissä. Sama tilanne on opiskelijaravintoloissa. Vaikka ne voivat olla auki, ei niissä käy juuri kukaan, toteaa Compass Groupin Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola tiedotteessa.

Antellilla ennakoitiin hallituksen sulkupäätöstä ja päätettiin konsernin koko henkilökunnan lomautuksista ja tavaraliikenteen katkaisemisesta. Sitten selvisi, ettei sulkupäätös koskekaan kaikkia henkilöstöravintoloita, vaan ainoastaan niitä, jotka ovat avoimia yleisölle.

– Viestinnän pitäisi ehdottomasti olla täsmällisempää. Myös käsitteet ovat epäselviä. Suljettu ja yleisölle avoin henkilöstöravintola eivät ole läheskään niin selkeitä käsitteitä kuin päättäjät luulevat. Jo vuosi sitten huomattiin, että rajaa on hyvin vaikea vetää, sanoo Antell-konsernin toimitusjohtaja Tomi Lantto.

Henkilöstö- ja opiskelijaravintolat jäivät sulun ulkopuolelle myös huhti-toukokuussa 2020. Tuolloin henkilöstöravintoloiden palveluiden kysyntä romahti 76 prosenttia ja opiskelijaravintoloiden 85 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Sodexon toimitusjohtaja Bianca Brink uskoo romahduksen olevan tällä kertaa jopa pahempi.

– Viime keväänä liikevaihdostamme putosi noin 70 prosenttia. Nyt uskon, että liikevaihdon pudotus on jopa 85 prosenttia, Brink toteaa.

Koronakriisi ja rajoitukset ovat kohdelleet henkilöstö- ja opiskelijaravintolayrityksiä kaltoin.

Antellilla henkilöstöravintoloiden määrä on tipahtanut sadasta 70:een. Compass Groupin vajaasta 600 ravintolasta on suljettuna jo ennen 8. maaliskuuta alkavaa sulkua 125. Sodexon henkilöstöravintoloiden työntekijöistä on lomautettuna jo noin puolet, ja liikevaihdon pienentyessä lisää lomautuksia on nähtävissä.