Henkilöstön mitoitusta ei vielä noudateta hoivakodeissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin osa työpaikoista laskee tukityöt edelleen mukaan henkilöstömitoitukseen.

Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin kyselyn perusteella huomattava osa hoitajien työajasta menee edelleen pyykkihuollon kaltaisten tukitöiden suorittamiseen.

Suurimmalla osalla eli 70 prosentilla työpaikoista se lasketaan mukaan henkilöstömitoitukseen. Lain mukaan tukitöille olisi pitänyt osoittaa erilliset voimavarat lokakuusta lähtien.

SuPerin kysely suunnattiin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon jäseniä edustaville pääluottamusmiehille. Tavoitteena oli kartoittaa uudistetun vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen toteutumista työpaikoilla.

Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, ettei välillistä työtä ole erotettu välittömästä työstä viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Lähes puolet vastaajista kertoi, että työnjaon määrittely on aloitettu.

– Jo ennen lain voimaantuloa työnantajilla olisi ollut mahdollisuus varautua lakimuutokseen. Sen tuleva sisältö ei ollut salaisuus. Kyselystä saadut tulokset näyttävät toteen, etteivät työnantajat ole ottaneet lainsäädäntömuutosta tosissaan, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola toteaa tiedotteessa.

– Lakia ei noudateta. Työnantajat kyseenalaistavat valvontaviranomaisten ohjausta ja jatkavat näin kikkailua. Kyselyn tulokset eivät osoita työnantajien halua lain noudattamiseen ja näin hoidon laadun nostamiseen, Paavola jatkaa.

Liiton mukaan monella työpaikalla vedotaan siihen, että henkilöstömitoitus on jo nyt enemmän kuin 0,5 asiakasta kohden. Yksityisen palveluntuottajan vähimmäismitoitus on silti määritelty toimiluvassa ja omavalvontasuunnitelmassa. Se tarkoittaa välitöntä työtä, joten välillisiin töihin on varattava erillinen resurssi.

Vähimmäismitoitusta on määrä nostaa portaittain 0,7:ään. Laissa määritellään vähimmäismitoitus, mutta SuPerin mukaan todellinen tarve henkilöstömäärälle voi olla suurempi.

Kyselyyn vastasi 125 henkilöstön edustajaa marras–joulukuun vaihteessa. Vastauksia oli sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta jokaisesta Manner-Suomen maakunnasta.