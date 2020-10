Hengitystesti havaitsee viruksen minuutissa

Singaporelainen Breathonix-yhtiö kertoo kehittäneensä helppokäyttöisen laitteen, joka pystyy havaitsemaan koronaviruksen ihmisen hengityksestä 60 sekunnissa.

Teknologiasta toivotaan helpotusta ihmisten massatestaukseen muun muassa lentoasemille.

– Hengitystesti on helppo tehdä, eikä se vaadi erityiskoulutuksen saanutta henkilökuntaa tai laboratoriokäsittelyä. Tulokset saadaan reaaliajassa, mikä sopii suurten ihmismäärien testaamiseen, yhtiön toimitusjohtaja Jia Zhunan toteaa.

Singaporen kansallisesta yliopistosta alkunsa saanut startup-yhtiö selvitti laitteen tehoa 180 potilaan kliinisessä kokeessa. Ohjelmistoa opetettiin tunnistamaan koronavirus koneoppimiseen nojaavien algoritmien avulla.

Laite havaitsi Covid-19-infektion yli 90-prosenttisella tarkkuudella. Se myös tulkitsi oikein 95 prosenttia niiden henkilöiden näytteistä, joilla ei ollut infektiota.

Breathonix oli kehittänyt laitettaan alun perin keuhkosyövän varhaiseen havaitsemiseen, mutta käyttötarkoitusta muutettiin pandemian myötä.

