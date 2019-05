Hengityssairaudet yhteydessä sydänriskeihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keuhkoahtaumatauti voi itsessään olla kohtalokas.

Tuoreen tutkimuksen mukaan keuhkoahtaumatauti ja monet muut hengityssairaudet saattavat altistaa myös sydän- ja verisuonitaudeille ja niistä aiheutuville kuolemille.

Tutkijat saivat tuloksensa analysoimalla seitsemässä englantilaissairaalassa vuosina 2000–2013 kerättyjä potilastietoja. Analyysissä oli mukana tietoja 32 000 keuhkoahtaumapotilaasta, 60 000 astmapotilaasta ja 1 700 keuhkojen välikudoksen sairautta potevasta. Heitä verrattiin yhteensä yli 460 000 potilaaseen, jotka eivät poteneet hengityssairauksia.

Tulosten perusteella keuhkoahtaumatautia potevat sairastuivat verrokkeja todennäköisemmin iskeemiseen sydänsairauteen, sydämen vajaatoimintaan, eteisvärinä-rytmihäiriöön ja ääreisvaltimotautiin. Kyseiset sairaudet liittyivät suurentuneeseen riskiin menehtyä seurannan aikana. Astmapotilaat sairastuivat verrokkeja todennäköisemmin iskeemiseen sydänsairauteen ja välikudoksen sairautta potevat myös sydämen vajaatoimintaan.

Vaikka hengityssairauksia potevat sairastuivat muita todennäköisemmin sydän- ja verisuonitauteihin, he pääsivät muita potilaita harvemmin ohitusleikkaukseen tai liuotushoitoon, mikä saattaa myös selittää suurentunutta kuolleisuutta.

Sydänsairauksien ja hengityssairauksien yhteys saattaa selittyä kumpiinkin sairausryhmiin kuuluvalla tulehdustilalla tai yhteisillä riskitekijöillä. Keuhkoahtaumataudin kohdalla todennäköinen selittäjä on tupakointi.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä ja siitä kertoi Uutispalvelu Duodecim.