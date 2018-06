”Hengitämme myrkkyä” – Delhin ilmanlaatu romahti vaaralliseksi

Intian pääkaupunki Delhin ilmanlaatu on jälleen heikentynyt vaaralliselle tasolle. Saasteet ja korkea lämpötila ovat muodostaneet kaupungin ylle pölypilven, joka on heikentänyt näkyvyyden lähes olemattomiin.

BBC:n mukaan paikalliset ovat kuvailleet kaupunkia ”asuinkelvottomaksi”. Ihmisiä on myös hakeutunut hoitoon hengitysvaikeuksien vuoksi.

Osavaltion viranomaiset ovat kieltäneet kaikki rakennusprojektit, jotka voivat vapauttaa ilmaan pienhiukkasia.

– Tässä tapauksessa pöly kuljettaa eteenpäin myrkyllisiä saasteita. Ilmansaasteet ovat 8–9-kertaisia tavanomaiseen verrattuna. Hengitämme siis myrkkyä, millä voi olla vakavia terveysvaikutuksia, paikallisen ympäristöjärjestön tutkija Anumita Roy Chowdhury toteaa.

– Sää oli hirvittävä tänä aamuna Delhissä. Herätessäni hengitin pölyä, en ilmaa, asukas kirjoittaa Twitterissä.

Paloautot ovat suihkuttaneet vettä ympäri kaupunkia ja ihmisiä on kehotettu pysymään sisätiloissa. Hälyttävästä saastetilanteesta on kerrottu myös Delhin pohjoispuolella sijaitsevassa Chandigarhissa.

Delhi on maailman saastuneimpia kaupunkeja, mutta sääolosuhteiden muutokset voivat kärjistää tilannetta entisestään.

Visuals of dust and haze from Delhi's Rajpath area, prominent pollutant PM 10 at 262 in 'poor' category. pic.twitter.com/cenNyuSeGo

If you think dust haze is bad in Delhi this is taken just short of Chandigarh. pic.twitter.com/J6CG93f2TA

— K. C. Singh (@ambkcsingh) June 14, 2018