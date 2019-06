”Hengästyttävä määrä lupauksia, talouspohja ei kanna”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hallitusohjelman rahoituspohja ei kannattele lukuisia lupauksia.

Kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen (kok.) pitää hallitusohjelman kestävyyttä edistäviä teemoja hyvänä suuntana, mutta toteaa olevansa keinoista osin eri mieltä.

– Suurin huoleni hallitusohjelmassa on se, että se sisältää suorastaan hengästyttävän määrän lupauksia, joista moni on hyviä, mutta kalliiden lupausten määrä on valtava suhteessa rahoituspohjaan. Kestävyyden nimissä toimia olisi voinut priorisoida ja kohdentaa vaikuttavammin. Peräänkuulutan tässä rakenteellisia työllisyysuudistuksia. Ilman niitä rahoitus ei ole vakaalla pohjalla, jotta lukuisia lupauksia voidaan toteuttaa kestävästi sekä kauaskantoisesti, Ikonen sanoo.

Hän kiittää hallitusohjelmaa siitä, että koulutukseen tehdään panostuksia, mutta toteaa, että toisen asteen panostuksia olisi tullut kohdentaa erityisesti nuorten parempaan tukeen ja painopistettä olisi tullut siirtää vahvemmin varhaisiin vuosiin, jotta koulutuspolku voidaan rakentaa nuorille kestäväksi ja kantavaksi jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Olen iloinen koulutuspanostuksista. Korkeakoulujen indeksijäädytyksen perumisesta kiitän kuitenkin jo päättävää hallitusta, se oli toteutumassa riippumatta hallitusohjelmasta, Ikonen sanoo.

Hän toteaa olevansa pettynyt, että uudessa hallitusohjelmassa liikennekirjaukset ovat jääneet ympäripyöreiksi ja painottaa, että pääradan suunnittelutavoitteena on yhä oltava nopeuden ja kapasiteetin lisääminen sekä suunnittelun ripeä toteutus niin, että pääratakin ehtii mukaan EU-rahoituksen hakuun.

Ikonen on tyytyväinen myös kaupunkipolitiikan mainintaan ohjelmassa, mutta odottaa konkretiaa sen ympärille.