Helteinen sää jatkuu sunnuntaina

Pohjois-Lapissa on lämpimintä.

Sää on laajalti aurinkoinen ja lämmin. Länsirannikon tuntumassa ja Pohjois-Lapissa on paikoin hellettä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjanmaalla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylin lämpötila on 20-27 astetta. Yöllä lämpötila laskee 6-11 asteeseen. Alueella tuuli on heikkoa. Etelärannikolla on kohtalaista ja puuskaista idänpuoleista tuulta.

Maan pohjoisosassa on selkeää tai verrattain poutaa. Päivän ylin lämpötila on 21-28 astetta. Lämpimintä on Pohjois-Lapissa. Yöllä lämpötila liikkuu 8-14 asteessa. Alueella on heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.