Helteinen sää jatkuu, lännessä sateita ja rajuja ukkoskuuroja

Suuressa osaa maata nautitaan sunnuntaina kesäisestä säästä.

Sunnuntaina on laajalti aurinkoista ja poutaa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan länsiosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta etenkin länsirannikolla voi esiintyä rankkoja sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila voi kohota kolmeenkymmeneen asteeseen. Tuuli on päivällä puuskaista.

Idässä ja pohjoisessa on enimmäksen selkeää ja poutaa. Alueen eteläosassa on osin pilvisempää ja aamupäivällä tulee joitakin sadekuuroja. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä. Lämpömittarin lukemat voivat kohota 30 asteeseen. Lämpimintä on alueen eteläosassa. Tuuli pääosin kohtalaista ja Lapissa enimmäkseen heikkoa.