Helteet nostivat metsäpalojen tähystyslennot ennätystasolle

Heinäkuun helteiden vuoksi useilla lentoreiteillä lennettiin kaksi kertaa päivässä.

Heinäkuun helteiden vuoksi päivittäisten metsäpalojen tähystyslentojen määrä kasvoi huomattavasti. Pelkästään heinäkuussa lentoja suoritettiin 626 kertaa. Useilla lentoreiteillä lennettiin kaksi kertaa päivässä, koska metsäpalovaara oli korkealla, selviää aluehallintoviraston tiedotteesta.

Tänä vuonna säännölliset metsäpalojen tähystyslennot alkoivat noin kuukauden normaalia myöhässä eli kesäkuussa. Yleensä lennot aloitetaan huhti-toukokuun vaihteessa.

– Poikkeuksellista oli myös se, että lennot aloitettiin ensimmäisenä Lapin maakunnassa kuivuuden takia. Tähystyslennot aloitetaan yleensä Lounais- ja Kaakkois-Suomen alueilla. Kesä-heinäkuussa säännöllinen lentotähystys laajeni koko valtakunnan alueelle.

Lentoja tehdään, kun Ilmatieteenlaitoksen määrittelemä metsäpaloindeksi nousee alueesta riippuen yli 4,1 tai 4,3. Kun indeksi nousee yli 5,4, lennetään tähystysreitti kaksi kertaa päivässä.

Lentomäärät ennätystasolla

Kuluvasta vuodesta on muodostunut toiseksi vilkkain lentotähystystoiminnan historiassa. Lentoja on tähän mennessä tehty 884 kertaa ja niillä on havaittu 229 paloa. Pelastustoimen yksiköitä on opastettu palokohteisiin 53 kertaa. Edellisenä ennätysvuonna 2018 lentoja tehtiin 1407 kertaa.

– Palohavaintoja on tehty runsaasti viimeisen kahden viikon aikana, mutta koko vuoden palohavaintoluvut noudattelevat pidemmän aikavälin keskiarvoja.

– Tänä vuonna erityispiirteenä on ollut, että yhden lennon aikana on havaittu useampi palo. Kun pelastuslaitokset ovat sammuttaneet paloja, ovat ne käyttäneet hyödykseen tähystyslentojen kuvaamaa livekuvaa palokohteista.

Tähystyslentoja tehtiin myös Kalajoen metsäpalon aikana. Palon alkuvaiheessa lentokoneesta välitettiin sekä livekuvaa paloalueesta että muuta tietoa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tarpeisiin.

– Pitkäkestoinen ja voimakas metsäpalo aiheutti paloheitteitä, joita ovat esimerkiksi kipinät ja palavat kappaleet.

Metsäpalon sammutustöissä tehdään rajoituslinjoja, jotta palo ei leviäisi laajemmalle. Paloheitteet voivat kuitenkin kulkeutua tällaisten rajoituslinjojen yli ilmavirtausten tai palossa syntyvien nostepatsaiden mukana.

– Tähystyslennoilla pyrittiin havaitsemaan mahdolliset uudet palon alut varsinaisen paloalueen ulkopuolella.

Lennot jatkuvat tarvittaessa syyskuuhun asti

Metsäpalovaroitukset voivat olla edelleen voimassa osassa Suomea. Tähystyslentoja tehdään jopa syyskuuhun asti, jos metsäpalovaara on ilmeinen.

– Loppukesän lämpimät säät yleensä houkuttelevat luonnossa liikkujat liikkeelle. Luonnossa liikkuessa on syytä huomioida mahdolliset metsäpalovaroitukset. Metsäpalovaroituksen aikana nuotioiden tai avotulien teko on kielletty.

Sisäministeriö myönsi kuluvalle vuodelle 1,2 milj. euroa tähystyslentotoimintaan. Tämän lisäksi toimintaan on haettu myös lisämäärärahaa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Lentoja tehdään 22 reitillä säännöllisesti huhti-syyskuun välisenä aikana. Lennot toteuttaa yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.