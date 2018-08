Helsinkiin kaavaillaan arkkitehtuuri- ja designmuseota

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Selvitys suosittaa kansainvälistä huipputasoa edustavan arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamista Helsinkiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Helsingin kaupungin, Designmuseon säätiön ja Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiön tilaama selvitys luovutettiin eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle (sin.) ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuorelle (kok.) tiistaina.

Selvityksen mukaan Suomi tarvitsee uuden ja korkeatasoisen arkkitehtuuri- ja designmuseon. Perustelujen mukaan Suomen arkkitehtuuri ja design kiinnostavat sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

– Uuden museokokonaisuuden kehittämiselle on vahva pohja Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon merkittävissä kokoelmissa ja aihepiiriin kohdistuvassa kysynnässä.

Selvityksen mukaan museolla olisi myös merkittävä rooli arkkitehtuurin ja muotoilun tietopankkina, oppimisympäristönä ja vetovoimaisena käyntikohteena sekä yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä.

Selvityksessä museo ehdotetaan sijoitettavaksi Helsinkiin uudisrakennukseen, joka vastaisi nykyaikaisen museotoiminnan vaatimuksia ja olisi arkkitehtuuriltaan ja muotoilultaan kiinnostava.

Mahdollisia paikkoja uudelle museolle olisivat selvityksen mukaan ainakin Guggenheim-museolle kaavailtu tontti Helsingin Etelärannassa ja Hietalahdenranta.

Selvitystyön käynnistivät keväällä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki yhteistyössä Designmuseon säätiön ja Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiön kanssa. Selvityksen laativat toimitusjohtaja Tuomas Auvinen, strategia- ja luova johtaja Mirkku Kullberg ja kehittäjä Ulla Teräs.

– Suomi tunnetaan arkkitehtuurista ja designista, joka on läsnä jokaisen arjessa ja joka on tärkeä osa pohjoismaista hyvinvointiajattelua. Tätä vahvuuttamme emme ole osanneet tuoda riittävästi esille. Suomi ansaitseekin nyt arkkitehtuurinsa ja designinsa kansainvälisen merkittävyyden mukaisen Arkkitehtuuri- ja designmuseon, sanoo Tuomas Auvinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki päättävät jatkoselvitysten aloittamisesta yhteistyössä nykyisten museo-organisaatioiden kanssa syksyn aikana.

– Uusi museokokonaisuus tarjoaisi näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä museotoimintaan että laajemmin arkkitehtuurin ja designin toimialoille. Suomalainen arkkitehtuuri ja design ovat osa kansallista kuvastoamme, kansainvälisesti tunnustettu osoitus suomalaisten luomisvoimasta. Selvitys toimii erinomaisena pohjana jatkovalmistelulle ja päätöksenteolle, uskoo Sampo Terho.

– Helsinki on merkittävä taide- ja kulttuurikaupunki. Meidän on kuitenkin jatkuvasti pyrittävä parantamaan ja laajentamaan tarjontaamme luodaksemme kaupunkilaisille paremmat edellytykset hyvälle ja virikkeelliselle elämälle ja matkailijoille enemmän syitä valita Helsinki matkakohteeksi. Meidät tunnetaan maailmalla erityisesti arkkitehtuurista ja designista. On luontevaa kehittää Helsinkiä näiden alojen kunnianhimoisena edelläkävijänä, toteaa Jan Vapaavuori.