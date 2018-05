Helsinki yksi vihreimmistä kaupungeista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkimus esitteli vihreimmät kaupunkikohteet huomioiden sekä luonnolliset että rakennetut alueet.

Online-matkatoimisto TravelBird on julkaissut tutkimuksen vuoden 2018 vihreimmistä kaupungeista, jotka soveltuvat myös hyvin ympäristötietoisille matkailijoille.

Islannin Reykjavik on kaikkein vihrein kaupunki 410,84 neliömetrillä vihreää aluetta asukasta kohden. Reykjavik on täydellinen kaupunkikohde vaelluksesta pitäville sekä luontoa rakastaville matkailijoille, sillä melkein 10 prosenttia kaupungista on luonnonsuojelualuetta.

Tšekin tasavallan pääkaupunki Praha on sijalla kuusi. Prahassa on peräti 57 prosenttia vihreitä alueita, joihin lukeutuvat lukuisat yleiset puistot, metsäalueet, luonnonsuojelualueet sekä viljelysmaat.

Helsinki on sijalla 13, sillä kaupungissa on 36.76 prosenttia vihreitä alueita ja 105.70 neliömetriä vihreää aluetta asukasta kohden.

Kestävän kehityksen ja ympäristötietoisuuden kasvaessa sekä tullessa yhä tärkeämmäksi jokapäiväisessä elämässä TravelBird julkaisee kyseisen tutkimuksen kestävän matkailun edistämiseksi.

Tuloksissa on listattu kaupungit, joissa nähdään suurta vaivaa ympäristöystävällisten tapojen ylläpitämiseksi säilyttämällä ja suojelemalla kaupungin ympäristöystävällisiä alueita sekä luomalla niitä itse.

Tämä tutkimukseen perustuva listaus, jossa analysoidaan kaupunkien karttoja ympäri maailmaa, on perusteellinen opas luontoa rakastaville ja ympäristöystävällisille matkailijoille.

50 kaupunkia

Hanke alkoi tarkastelemalla suurimpia OECD-maita ja valitsemalla niistä 50 kaupunkia, jotka ovat merkittäviä kaupunkilomakohteita.

Seuraavaksi selvitettiin kaupunkien vihreät alueet, jotka jaettiin kolmeen eri kategoriaan: luonnolliseen, rakennettuun sekä elintarviketuotannossa käytettävään.

Jokaisessa eri kategoriassa otettiin huomioon erilaiset vihreät aluetyypit, joita ovat muun muassa metsät, julkiset puutarhat, puistot, golfkentät, hedelmä- ja viinitarhat sekä maatilat, ja niiden määrä.

Jotta saataisiin parempi kuva siitä, miten näiden kaupunkien vihreät alueet vaikuttavat matkailijan matkakokemukseen, tulokset esitettiin asukasta kohden käytettävissä olevina neliömetreinä.

Tulokset osoittavat kuinka monta neliömetriä esimerkiksi puistoa tai metsää kaupungissa on jokaista asukasta kohden. Tämä antaa selkeän kuvan siitä, kuinka paljon vihreää tilaa matkailijalla on käytettävissään kohteessa ollessa.

Lisäksi laskimme erityyppisten vihreiden alueiden prosenttiosuuden jokaisessa kohteessa. Parhaiden vihreiden kaupunkialueiden lisäksi tutkimus paljastaa täydelliset lomakohteet ympäristötietoisille matkailijoille.

Maailman terveysjärjestön mukaan kaupunkien vihreät alueet auttavat ihmisiä rentoutumaan, ne vähentävät stressiä ja suojaavat ihmisiä haitallisilta päästöiltä.

– Monet matkailijoistamme kaipaavat irtiottoa arjen rutiineista, mutta mielikuva kaupunkilomasta ei kuitenkaan välttämättä aina luo ajatusta rentouttavasta lomasta, mutta kyseessä olevassa vihreimmät kaupungit listaavassa tutkimuksessa osoitetaan toisin, toteaa TravelBirdin matkailijapalveluiden päällikkö Fiona Vanderbroeck.

– Monet suositut kaupunkilomakohteet eri puolilla maailmaa ovat edistyneet merkittävästi sekä vihreiden alueiden säilyttämisessä että niiden tuottamisessa. Tutkimuksen avulla yritämme luoda matkailijoillemme uudenlaisen kuvan kaupunkilomista, sillä eläväiseen tunnelmaan ja kulttuuriin tutustumisen lisäksi yritämme innostaa heitä tutustumaan myös kaupunkien luontoon.