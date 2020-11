Helsinki-Vantaalta viime viikolla 62 uutta tartuntaa

Positiivisten koronatestien määrä rajatestauksessa on kasvanut.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan HUSin Diagnostiikkakeskuksessa tehtiin marraskuun 2.−8. päivinä yhteensä 29 672 koronavirusanalyysiä, joista 24 306 HUS-alueelle.

− HUS-alueen analyyseistä 667 (2,7 %) oli positiivisia, Lehtonen kertoo Twitterissä.

− Rajatestejä (lentokenttä) tehtiin 2.−8.11. kaikkiaan 2785 kpl, joista 62 (2,2 %) oli positiivisia, hän jatkaa.

Lehtosen mukaan positiivisten koronatestien osuus HUS-alueella on pysynyt aikaisemman viikon tasolla.

− Rajatestauksessa positiivisten määrä on lisääntynyt heijastaen epidemiatilanteen pahenemista Euroopassa. Kapasiteettia on runsaasti, joten testaukseen tulisi hakeutua alhaisella kynnyksellä, hän kertoo.

Positiivisten koronatestien osuus HUS-alueella on pysynyt aikaisemman viikon tasolla. Rajatestauksessa positiivisten määrä on lisääntynyt heijastaen epidemiatilanteen pahenemista Euroopassa. Kapasiteettia on runsaasti, joten testaukseen tulisi hakeutua alhaisella kynnyksellä

— Lasse Lehtonen (@lasleh) November 9, 2020