Helsinki valmiina presidenttien huippukokoukseen

Helsinki on valmistautunut isännöimään Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin historiallista huipputapaamista.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ottavat maanantaiaamuna Mäntyniemessä vastaan presidentti Trumpin ja rouva Melania Trumpin. Rouva Haukiolla ja rouva Trumpilla on erillinen aamiaiskeskustelu presidenttien tapaamisen aikana.

#HELSINKI2018-tapaaminen käynnistyy tasavallan presidentin kanslian mukaan Presidentinlinnassa puolen päivän jälkeen. Presidentti Niinistö vastaanottaa ensin Vladimir Putinin ja sitten Donald Trumpin. Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien kahdenvälinen keskustelu käydään Presidentinlinnan Goottilaisessa salissa. Tapaaminen jatkuu laajemmalla kokoonpanolla työlounaalla Peilisalissa.

Työlounasta ennen Yhdysvaltojen ja Venäjän ulkoministerit keskustelevat Presidentinlinnassa. Laajemmalla kokoonpanolla käytävien keskusteluiden päätteeksi presidentti Trump ja presidentti Putin pitävät yhteisen tiedotustilaisuuden Valtiosalissa.

Presidentti Niinistöllä ja presidentti Putinilla on lopuksi tapaaminen Presidentinlinnassa. Ulkoministeri Timo Soini tapaa puolestaan Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon.

Donald Trumpin ja rouva Melania Trumpin odotetaan saapuvan Helsinkiin Skotlannista sunnuntaina illalla. Yhdysvaltain presidentin saapuminen merkitsee, että pääkaupungiseudun liikenteessä nähdään merkittäviä muutoksia jo sunnuntain aikana. Maanantaina liikkumista keskustassa rajoitetaan entisestään. Poliisille annettujen ilmoitusten perusteella Helsingissä nähdään useita mielenosoituksia.

Trumpit majoittunevat valtion vierastaloon eli Kalastajatorpalle Helsingin Munkkiniemessä. Hotelli Hilton Kalastajatorpan ja vierastalon alue eristettiin lauantaina ja alueella liikkuu runsaasti poliiseja, sotilaita ja amerikkalaisvirkamiehiä. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Pääkaupunkiseudulla liikkuu erityisesti maanantain aikana lukuisia autosaattueita. Katkoksia liikenteeseen tulee Helsingin keskustassa ja esimerkiksi lentoaseman väylillä ja Mannerheimintiellä. Esplanadit ja eräät keskustan kadut suljetaan ajoneuvoliikenteeltä.

Maanantaina Kauppatori, Esplanadit ja Eteläranta ovat suljettuina kaikelta ajoneuvoliikenteeltä. Osan ajasta Mannerheimintie on kokonaan suljettu. Eteläesplanadi ja Pohjoisesplanadi ovat suljetut, samoin Aleksanterinkatu väliltä Unioninkatu–Meritullinkatu.

Myös mediakeskuksena toimivan Finlandia-talon ympäristössä on rajoitettu liikkumista.

